“Ştiinţa” vrea să se despartă de Severin cu un succes

Universitatea Craiova va disputa, cel mai probabil, ultimul meci pe arena din Mehedinţi. Doljenii se pregătesc de sărbătoare, revenirea “juveţilor” acasă fiind aşteptată cu sufletul la gură de pătimaşi fani olteni, mai ales că vorbim de o arenă la standarde înalte. Până atunci, Băluţă şi compania trebuie să se despartă cu o victorie de Stadionul Municipal din Severin, iar ultima bătălie se dă, în această seară, de la ora 20.30. Adversara alb-albaştrilor este FC Voluntari, formaţia ilfoveană care i-a răpit Craiovei bucuria de a juca finala Cupei, în sezonul precedent. “Urmează o partidă complicată, deoarece FC Voluntari este o echipă organizată, dar şi pentru faptul că jucăm al treilea meci în şase zile. Primul nostru gând este de a ne recupera fizic, pentru a putea pune în practică ideile noastre de joc. Trebuie să fim foarte atenţi să nu luăm gol, un lucru ce trebuie îmbunătăţit, fiindcă am primit multe goluri în ultima vreme. Avem jucători de calitate în atac, astfel că putem marca. Trebuie să ne gândim doar la victorie”, a declarat antrenorul Devis Mangia.

“Trebuie să îmbunătăţim defensiva”

Mangia a reafirmat că elevii săi nu s-au apărat bine în ultimele partide. Craiovenii au primit 6 goluri în 3 jocuri, iar asta nu poate fi pe placul unui antrenor italian. Indiferent în ce sistem joacă, Mangia a declarat că, în formaţia pe care o conduce, nu numai fundaşi trebuie să facă faza de apărare. “Eu nu vorbesc despre fundaşi, ci despre faza de apărare, pe care trebuie să o facă toată echipa. Vom continua să jucăm cu 3 oameni pe construcţie. Trebuie să găsim un echilibru, să ne apărăm bine şi să înscriem mai mult ca adversarii. Vrem să ne îmbunătăţim jocul din toate punctele de vedere. Trebuie să fim mai concreţi în faţa porţii, şi să fim mai atenţi în faza defensivă”, a explicat italianul. Mangia a vorbit şi despre izbucnirea sa din vestiar, la finalul meciului de la Braşov, care a fost redată de o televiziune: “Primul lucru care m-a deranjat a fost că microfoanele trebuie să stea departe de vestiar, dar asta este. Eram supărat, pentru că am oferit posibilitatea adversarului să intre în meci, am oferit prea multe oportunităţi, trebuia să închidem jocul mai repede. Totuşi, îmi felicit echipa pentru că a fost capabilă să revină şi să câştige, fiindcă terenul de la Braşov este unul dificil, echipele adverse vor avea probleme acolo”. O veste bună pentru olteni este că în meciul cu FC Voluntari va reveni căpitanul Alex Băluţă, care a ispăşit o etapă de suspendare. De asemenea, Craiova ar putea conta şi pe Datkovic şi Dimitrov. Pe de altă parte, Mitriţă şi pe Zlatinski vor absenta din cauza cartonaşelor, iar Rossi este accidentat.

Bancu vrea revanşa!

Fotbalistul care a adus Craiovei victoria în partida cu Sepsi Sfântu Gheorghe, Nicuşor Bancu, este dornic să-şi răscumpere greşelile din trecut. Bancu a provocat un penalty pe finalul meciului tur din semifinalele Cupei României, şi a fost suspendat în returul care consfinţea calificarea ilfovenilor în finală. Tocmai de aceea, mijlocaşul doljenilor se gândeşte la revanşă. “Va fi greu cu FC Voluntari, o echipă bună, cu moral bun, dar şi noi avem încredere că putem câştiga. Avem o revanşă de luat după partida din Cupă, sper ca în acest meci să nu mai facem greşelile din trecut, mai ales eu. Noi ne gândim ca la fiecare partidă să câştigăm, cu siguranţă dacă am fi jucat acasă ne-ar fi fost mai uşor, pentru că stadionul va fi aproape plin. Ne dau un moral foarte bun suporterii şi cu ajutorul lor putem câştiga orice partidă. Nu ne sperie nimeni, doar sperăm să nu mai facem greşeli în apărare, să ne concentrăm la fiecare meci. Erorile din jocul cu Sepsi puteau să ne coste, dar e bine că am câştigat. Noi ne gândim să dăm totul la meci, mai ales că e posibil să fie ultimul la Severin şi să-i facem fericiţi pe suporteri. Vrem să ne luăm rămas bun de la Severin cu victorie”, a declarat Bancu.