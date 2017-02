Stoican a refuzat jucători de la Steaua şi Dinamo

Flavius Stoican are încredere în jucătorii săi ofensivi. Antrenorul Pandurilor a dezvăluit la conferinţa de presă că i s-au propus fotbalişti de la granzii capitalei, Steaua şi Dinamo, dar ofertele au fost refuzate. Potrivit presei centrale, gorjenilor le-au fost propuşi 4 jucători de la Steaua (Dan Popescu, Rareș Enceanu, Robert Vîlceanu şi Sebastian Chitoșcă şi 3 de la Dinamo, printre care Patrick Petre și Ionuț Șerban. “Am avut discuţii pentru că discut cu oricine. Cu siguranţă au fost propuşi jucători care au valoare, dar sunt jucători care evoluează pe anumite poziţii, iar pe acele poziţii eu sunt încântat de ce am la Pandurii, şi mă refer la Pîrcălabu, la Hlistei, doi jucători care sunt foarte importanţi pentru mine. Mă refer şi la Firţulescu şi Surugiu pe benzile laterale. Au fost propuşi jucători de bandă şi de atac, în general stăm foarte bine în aceste zone. Aducând alţi jucători însemna să dau şansă fiecăruia să joace şi poate evoluţia unuia dintre cei care i-am enumerat ar fi putut stagna, iar eu mă bazez pe aceşti băieţi”, a precizat Flavius Stoican. În replică, Adelin Pîrcălabu, unul dintre jucătorii de atac ai Pandurilor, a declarat că vrea să-i răsplătească încrederea antrenorului. “Sper din toată inima că i-am demonstrat că merit să joc şi sper să o fac cât mai bine. Pot să spun că a fost un stagiu bun. Am jucat mai multe meciuri de pregătire, care ne-au prins foarte bine. Dacă am demonstrat în cantonament, sper să facem şi în campionat acelaşi lucru. Personal îmi propun să joc cât mai bine, să marchez goluri, să ajut echipa şi să-mi fac un nume, să am un viitor în fotbal”, a spus Adelin.

Ar fi vrut un sloven

Dintre jucătorii propuşi la clubul nostru, Stoican şi-ar fi dorit totuşi un fundaş. Este vorba de slovenul Aljaz Krefl, 22 de ani, component al naţionalei de tineret. Acesta ar fi venit împrumut de la Olimpja Ljubljana, prin intermediul impresarului Zvonko Milojkovici. Omul care a mai colaborat cu Pandurii a făcut lobby pentru alţi 3 jucători, dar antrenorul l-ar fi agreat doar pe apărătorul de bandă. “Am avut discuţii şi i-am urmărit pe acei 4 jucători, cel mai mult mă interesează postul de fundaş stânga. A fost un jucător pe care mi l-am dorit, pentru că pe acel post, concret, nu-l avem decât pe Sorin Buşu, şi atunci voiam să avem o dublură, dar când l-am cerut lucrurile s-au sistat. Nu ştiu, probabil voiau să-i luăm pe toţi la pachet şi nu avea rost”, a mărturisit Stoican.

A renunţat la un portar

Venirea lui Laurenţiu Popescu de la Universitatea Craiova a însemnat finalul drumului pentru Răzvan Negrilă.

Flavius Stoican se va baza pe noul portar şi pe Daniel Popescu pentru a-i face concurenţă căpitanului Răzvan Stanca.

“Vrem să fie doi jucători care să pună presiune pe Răzvan Stanca, doi portari în care eu cred foarte mult. Pe mine mă interesează foarte mult la portari să aibă un joc de picior foarte bun, iar Popescu are un joc de picior foarte bun, plus reflexele care sunt specifice portarilor”. La Pandurii va reveni însă fundaşul Răzvan Negrescu. “Am vorbit şi cu un jucător despre care am auzit lucruri bune, un jucător de aici din localitate, Răzvan Negrescu. L-am cunoscut, şi sper ca în viitorul apropiat să facă şi el parte din lotul nostru. La momentul acesta doar se pregăteşte cu echipa”, a mai spus Stoican.

Cătălin Pasăre