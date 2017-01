Stoican, gata de muncă: “Trebuie să scăpăm de retrogradare”

Flavius Stoican a fost “uns”, oficial, antrenor al Pandurilor şi a susţinut, miercuri, primul antrenament şi o conferinţă de presă la Tg-Jiu. Fostul căpitan al Universităţii Craiova a declarat că este conştient că nimeni nu le dă Pandurilor vreo şansă de salvare, dar asta îl ambiţionează şi mai mult. Internaţional român ca jucător, Stoican a fost principal într-o perioadă similară la Dinamo Bucureşti, reuşind adevărate miracole la clubul din Ştefan cel Mare. “Cred că este cea mai mare provocare din cariera mea de antrenor. Am mai trecut printr-o perioadă, poate nu aşa de grea, la un club destul de important din România, mă refer la Dinamo Bucureşti. Şi acolo erau salarii foarte mici şi jucători dornici de performanţă, şi am reuşit împreună cu ei să ajungem pe un loc de cupe europene, un loc la care nu visa nimeni la începutul campionatului. Am mai mult timp la dispoziţie acum, faţă de acea perioadă, am un stagiu de pregătire în Antalya, într-adevăr cu jucători care la prima vedere nu spun multe, dar nu cred că e aşa de mare diferenţa de valoare. Chiar dacă ar fi, din punctul meu de vedere, grupul bate individualităţile, vreau să creez o familie”, a spus Stoican. Noului principal, aşa cum era firesc, i s-a fixat ca obiectiv rămânerea în prima divizie. Sportiv va fi greu, dar adevărata miză pentru Pandurii este evitarea falimentului. “Obiectivul este să scăpăm de la retrogradare, este foarte greu, dar eu ştiu la ce m-am înhămat. Ştiu ce pot, şi mă bucură când am oameni aproape de mine. Am avut şansă să lucrez cu Mircea Lucescu, cu Bernd Schuster, cu antrenori mari de la care am furat câte ceva”, a precizat tehnicianul.

Revenit la echipă, fostul portar al Pandurilor, Robert Bălăeţ, va ocupa postul de director sportiv. Acesta este convins că trupa gorjeană va face o figură frumoasă în retur, în ciuda faptului că oamenii din fotbal nu mai iau în calcul echipa de la Tg-Jiu. “Am lipsit un an şi jumătate de la echipa asta. Am venit într-un moment în care, din ce am văzut la prima vedere, toată lumea a fugit. Nu am nimic de pierdut şi e datoria mea morală faţă de acest oraş, de oameni, să încerc, şi împreună cu Flavius să reuşim. Exact cum a zis şi antrenorul, marea majoritate ne dă retrogradaţi, dar nu o să ne facem de râs, 100%. O să facem o selecţie de jucători, importantă este calitatea fotbalistică, dar şi caracterul”, a spus Bălăeţ.

Erico, Surugiu şi Firţulescu, la Târgu-Jiu

Dacă Pandurii are deja mai mulţi jucători din propria pepinieră sub contract, fotbaliştii continuă să sosească la Tg-Jiu. Din sursele noastre, chiar foştii jucători ai Craiovei, Mihai Costea şi Mihai Dina, şi-ar fi exprimat dorinţa de a ajunge în oraşul lui Brâncuşi, dar negocierile nu au fost finalizate. În schimb, alţi doi jucători care au fost în Bănie, Olivian Surugiu şi Dragoş Firţulescu (care a lucrat cu Stoican şi la Dinamo) au şanse foarte mari să rămână la Tg-Jiu. “Surugiu şi Firţulescu, la momentul acesta, fac antrenamente cu noi. Primul a fost la vizita medicală, iar al doilea la antrenament”, a spus noul tehnician. Stoican a mai adăugat că aşteaptă fotbalişti valoroşi până în ultima zi de transferuri, inclusiv de la Dinamo. “Sunt jucători care e posibil să nu prindă loturile de la echipele respective şi atunci, automat, şi-ar dori să joace în prima ligă”. O veste bună ar fi că fundaşul central brazilian Erico da Silva este foarte aproape de o revenire. Apărătorul va ajunge azi la club pentru ultimele discuţii, la Pandurii fiind în cărţi şi fratele său geamăn, Elton. “Sunt discuţii cu Erico şi cu Elton. Primul este în drum spre România, şi cred că vom ajunge la o înţelegere”, a confirmat directorul sportiv, Robert Bălăeţ. La Pandurii a ajuns şi un mijlocaş italian, Matteo Cristiano.

Meciuri tari în Turcia

Deşi Pandurii nu mai reprezintă o forţă în România, perioada de verificare de pe pământ turcesc va include două jocuri cu oponente puternice, din prima ligă rusă. Stoican va definitiva lotul de 24 de jucători, cu care se va deplasa în stagiul de pregătire, deşi cei selectaţi nu au garanţia că vor rămâne la echipă. Directorul sportiv de la Pandurii, Robert Bălăeţ, a spus că formaţia din Gorj va disputa 5 meciuri amicale.

“Fotbalişti o să mai vină. Cantonamentul va avea loc în perioada 15-29 ianuarie la Side, am perfectat deja două amicale cu Anzhi şi Kirila Sovetov, din prima ligă din Rusia, urmează să le programăm şi pe celelalte 3”.

Cătălin Pasăre