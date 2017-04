Stoican i-ar antrena pe gorjeni şi în “B”

Antrenorul Flavius Stoican pare să fi prins drag de meleagurile gorjeneşti. Fostul internaţional român a declarat că ar rămâne la Târgu-Jiu chiar dacă formaţia fanion a Gorjului ar retrograda. Stoican a mai spus că are o relaţie foarte bună cu preşedintele Marin Condescu, deoarece acesta i-a prezentat situaţia reală de la club atunci când a preluat echipa. “Sunt dispus să rămân în Divizia B, şi rămân în Divizia B. Am venit, vă spun sincer, pentru domnul Condescu, pentru că mi-a plăcut cum a pus problema. Faptul că nu mi-a spus lucruri <astronomice>, ci mi-a spus situaţia, m-a determinat să vin aici să muncesc”. Fără îndoială unul din motivele care l-ar ţine pe Stoican la Târgi-Jiu este reprezentat şi de noua arenă. “Gândiţi-vă că oamenii care susţin această echipă, şi sper să fie din ce în ce mai mulţi, şi cu siguranţă, vor fi dacă noi ne salvăm, o să vină la Târgu-Jiu pe acel stadion deosebit”, a mai spus tehnicianul. Pe de altă parte, Stoican este convins că Pandurii ar putea alinia jucători care să facă faţă în Liga a 2-a, şi ar dori un meci de verificare cu liderul din eşalonul secund, Juventus Bucureşti. “Juventus defilează în <Divizia B> şi şi m-ar interesa un meci amical. Eu consider că atâta timp cât suntem greu de bătut cu echipe mult mai bine cotate, ca Iaşi şi Voluntari, cred eu că putem face faţă şi cu cei de la Juventus”.

Accent pe posesie şi finalizare

Pauza competiţională este benefică pentru panduri, care vor lucra, în această perioadă, la exprimarea în teren, dar şi la eficacitate. “După acest rezultat jucătorii trebuie să înţeleagă, să-şi dorească, să fie atenţi în anumite situaţii. Dacă nu greşeşti mingi uşoare şi nu le faci cadouri adversarilor, cu siguranţă cei din urmă o să aibă probleme în a câştiga acea partidă. Îmi doresc mult mai mult să avem o posesie mai bună, să nu ne mai fie teamă atunci când avem mingea. Să nu mai pierdem cu atâta uşurinţă, şi să fim mult mai lucizi în momentele în care ne creăm ocazii. Nu suntem Barcelona sau vreo echipă mare încât să avem multe situaţii de a marca, acelea pe care ni le creăm, trebuie să le marcăm”, a spus Stoican. Antrenorul a precizat că principala calitate a echipei sale o reprezintă forţa grupului. “Sper să fac o echipă, o familie, din jucători care au caracter. Sigur că în anumite momente mi-aş dori să am jucători care fac diferenţa, sau jucători cu execuţii senzaţionale, dar în sufletul meu cred că putem să ne salvăm de la retrogradare chiar dacă nu va fi uşor. Cu atât mai mare va fi bucuria dacă vom reuşi acest lucru pentru că, realist vorbind, marea majoritate a specialiştilor sunt îndreptăţiţi să creadă că suntem principalii favoriţi la retrogradare”.

Cătălin Pasăre