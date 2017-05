Stoican “îl contrazice” pe Condescu: “Le ridic moralul celor care greşesc”

Antrenorul Pandurilor, Flavius Stoican, nu-şi permite să taie în carne vie după meciurile pierdute de echipa sa. Gorjenii au un lot subţire, iar elevii fostului internaţional nu stau foarte bine nici la capitolul valoare individuală. Cu toate acestea, Stoican nu pare de acord cu preşedintele USMO, Marin Condescu. Cel din urmă sugerase ca antrenorul să nu mai insiste în formula de start cu jucători care greşesc în mod repetat. “Fiecare om are opinia lui, indiferent de nume. Eu am încredere în aceşti băieţi şi sunt aici, ca atunci când ei greşesc, să le ridic moralul. Faptul că se întâmplă astfel de greşeli nu îi cade bine, în primul rând, jucătorului, în al doilea rând, echipei. Cine nu munceşte, nu greşeşte. Am avut discuţii cu jucătorii, văd de la ei această dorinţă, chiar dacă în momentul acesta este doar la nivel de discuţii. Vreau să o văd şi pe teren şi sunt convins că o să facă tot ce le stă în putinţă”, a spus Stoican. În ciuda formei slabe pe care o traversează echipa, tehnicianul de la Târgu-Jiu spune că pandurii au trecut peste amărăciunea pricinuită de eşecul cu Voluntari. “Avem o stare de spirit bună, chiar dacă după meciul cu Voluntari am fost dezamăgiţi. Nu am reuşit o partidă aşa cum ne doream, cu toate că ne puneam mari speranţe în acest joc. A fost doar o zi, o zi în care nu am practicat un fotbal bun, dar a trecut. Sper să nu repetăm greşelile pe care le-am făcut în acea partidă şi să scoatem punct sau puncte din următorul meci. Nu am vrut să continui reproşurile asupra multor faze din timpul jocului şi am crezut că e mult mai bine să uităm acea zi. Îmi doresc foarte mult ca de la aceste meciuri care au mai rămas să văd, din partea jucătorilor, determinare şi dorinţă, ca să putem rămâne în prima ligă. Depinde totul doar de aceste lucruri. Eliminarea greşelilor se va face atunci când suntem concentraţi 100%”. Stoican recunoaşte că şi el are o parte de vină, pentru că nu-şi doreşte ca Pandurii să joace numai la rezultat. “Când lucrurile nu merg bine, cu siguranţă, că eu nu mă debarasez de jucători, de echipa mea. Cu siguranţă îmi reproşez multe momente, pentru că eu îmi doresc ca aceşti băieţi să joace fotbal, să construim, să fim agresivi. Dar sunt momente în care putem evolua şi noi ca alte echipe: minge lungă şi ce o ieşi. Multe formaţii au făcut şi contra noastră acest joc şi le-a ieşit, poate sunt momente când eu cer foarte mult de la anumite faze”. Mijlocaşul Ionuţ Cioinac a declarat că lipsa de experienţă a echipei şi-a spus cuvântul, şi a recunoscut că locul de baraj este cel mai realist obiectiv al Pandurilor. “«Mister» ne antrenează zi de zi, ne spune ce să facem, dar totul depinde de noi. Când intrăm pe teren să fim concentraţi, să mai eliminăm din greşelile acestea personale. Nu suntem jucători cu o mare experienţă, greşelile ne trag în jos, dar nu avem ce să facem. Trebuie să trecem peste ele şi să mergem mai departe. Nu cred că e lipsă de valoare, trebuie să îi încurajăm pe cei care au greşit şi să mergem mai departe. Noi vrem să mergem la baraj, dar dacă vom câştiga următoarele trei meciuri putem să ne salvăm şi fără baraj. Important este să rămânem în Liga 1, nu contează cum”.

Batin, trimis la echipa a doua

Reprimit în lot, Paul Batin va evolua, vineri, pentru echipa secundă, în meciul cu Naţional Sebiş. Stoican vrea ca atacantul să fie complet refăcut după accidentarea suferită, ţinând cont că jucătorul abia a revenit în programul echipei. “Batin va juca la echipa a doua şi în funcţie de randamentul lui vom vedea, pentru că vine după o perioadă de inactivitate. Contează foarte mult dacă va fi apt 100% din punct de vedere al formei sportive, pentru că din punct de vedere medical este apt în proporţie foarte mare, mai are o mică reţinere”, a spus tehnicianul. Stoican a mai declarat că fundaşul Cristian Sârghi va fi apt pentru ultimele 3 partide din play-out.

Cătălin Pasăre