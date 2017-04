Stoican merge pe atac în partida cu Voluntari!

Pandurii are o singură victorie cu antrenorul Flavius Stoican pe bancă, iar tehnicianul este conştient că, dacă formaţia sa nu începe să lege succesele, salvarea va fi imposibilă. La Severin vine, duminică, FC Voluntari, o echipă care la prima vedere pare scutită de grijile retrogradării. Ilfovenii au 7 puncte peste panduri, şi sunt mai aproape de jumătatea superioară a clasamentului. Meciul este programat de la ora 18.00. “Este o partidă dificilă, la fel ca toate cele şapte rămase. Cred că este cea mai importantă pentru că este prima. FC Voluntari are în componenţă jucători cu mare experienţă, mă refer la Florin Cernat, mă refer la Costin Lazăr, doi jucători foarte importanţi pentru această echipă, plus ceilalţi care vor să demonstreze că locul pe care îl ocupă în clasament nu este exact ca şi valoarea lor. Sunt convins că o să facem o partidă bună, pentru că ştim cât de important este fiecare punct pus în joc. O să avem determinare, agresivitate, o să încercăm să punem presiune din primul minut, chiar dacă întâlnim o echipă cu experienţă”, a declarat Stoican. Antrenorul speră să profite de slăbiciunile celor de la Voluntari, dar şi de faptul că echipa lui Claudiu Niculescu a jucat şi joi, în Cupa României. “Cu siguranţă o să se adune o anumită stare de oboseală şi trebuie să profităm de acest lucru. Este un avantaj pentru noi. În meciul de la Chiajna au avut şi momente de dificultate, dar au şi profitat de fiecare situaţie pe care şi-au creat-o. Când sunt sub presiune fac şi ei destule greşeli. Sunt convins că putem obţine maxim din această partidă”, a mai spus tehnicianul. Stoican se va baza, cel mai probabil, şi pe Erico da Silva, dar antrenorul Pandurilor nu forţează. Deşi s-a antrenat cu echipa încă din iarnă, lui Erico i-au lipsit tocmai meciurile oficiale. “Este destul de dificil ca el să înceapă din primul minut. Dacă lucrurile sunt în regulă până vineri, el va juca o partidă la echipa a doua, cel puţin 45 de minute, pentru că are nevoie de acest lucru”, a adăugat “principalul” Pandurilor.

Cine apără?

Răzvan Stanca nu va fi apt pentru jocul din această rundă, iar, în acest context, lupta pentru postul de titular se dă între Daniel Popescu şi Laurenţiu Popescu. Flavius Stoican a declarat că nu există, momentan, un titular. “În ultima perioadă sunt încântat de ceea ce am văzut la ambii portari. Mi-a plăcut şi Laurenţiu Popescu la Mediaş, mi-a plăcut şi Daniel Popescu la meciul cu Botoşani. Mai sunt două zile până la acest meci, şi o să mă decid. Amândoi au şanse egale. Iau hotărârea şi după ce-mi spune Valentin David, şi după ce văd la antrenamente”.

Cătălin Pasăre