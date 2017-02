Stoican nu se sperie de Concordia: “Putem câştiga, dacă vom fi mai concentraţi”

După un eşec usturător la malul mării, pandurii revin pe Municipalul din Severin dornici de revanşă. Gazdele au un meci extrem de dificil, împotriva unei formaţii care a strâns 4 puncte, în 2017, cu două dintre echipele tari ale campionatului, FC Botoşani şi Dinamo Bucureşti. Confruntarea cu Chiajna este programată duminică, de la ora 17.30. “Ne aşteaptă o partidă grea, dificilă, aşa cum vor fi toate care vor urma. Întâlnim un adversar care în runda trecută a câştigat în faţa lui Dinamo, au un moral bun, au încredere. Au jucători cu calitate care pot decide un meci, şi un antrenor bun. Noi mergem să ne jucăm şansa, va fi un meci frumos. Concordia este bine aşezată în teren, joacă bine faza defensivă. Au momente când pot surprinde pe contraatac. Putem câştiga, dacă vom fi mai concentraţi. Important e să nu mai greşim noi pe faza de apărare”, a spus antrenorul gorjenilor, Flavius Stoican. “Trebuie să luăm fiecare meci în parte. Ne dorim să scoatem un rezultat cât mai bun şi sper să câştigăm. Eu, ca fundaş, plec de la premisa că nu trebuie să luăm gol, de acolo se poate întâmpla orice. Trebuie să avem o organizare cât mai bună. În momentul de faţă, la situaţia care este acum la Pandurii, toată lumea pleacă favorită cu noi, dar vom vedea ce se întâmplă la sfârşitul meciului. Trebuie să avem o organizare foarte bună şi agresivitate. Dacă noi suntem mai agresivi decât ei, şi ne câştigăm duelul pe zona noastră, unu contra unu, cred că o să avem câştig de cauză”, a adăugat apărătorul Pandurilor, Cornel Ene.

Au învăţat din “lecţia” lui Hagi?

După un prim punct obţinut cu Poli Iaşi, gorjenii au fost net inferiori Viitorului, dar Flavius Stoican spune că aşteptările ar fi fost prea mari dacă pandurii ar fi produs surpriza la Ovidiu. “Cu siguranţă imediat după meciul de la Viitorul nu a fost o atmosferă bună, am avut o discuţie cu băieţii. Ne aşteptam la o evoluţie mai bună, dar am întâlnit cea mai bună echipă din campionat. Am văzut unde suntem, ştim că avem mult de muncă. Când întâlnim un adversar bun, evoluţia noastră nu este una care să fie peste aşteptări. Am crezut că le vom face faţă. Am suferit în duelurile unu la unu, am pierdut aproape toate duelurile. Dacă reuşeam o partidă bună la Viitorul, poate la meciul cu Chiajna intram pe vârfuri crezând că suntem fotbalişti. Este un semnal de alarmă, luăm lucrurile pozitive. Fără dorinţă, determinare, agresivitate, fără să punem piciorul nu putem realiza mare lucru”, a punctat Stoican.

Batin ar putea debuta

Revenit la Pandurii Târgu-Jiu ca să revitalizeze ofensiva, atacantul Paul Batin şi-ar putea face apariţia în partida de duminică. Vârful de 29 de ani va fi testat din punct de vedere fizic înainte de meci. “Îl ştiu pe Batin încă din perioada lui la CFR. Aş vrea să fie în aceeaşi formă ca la CFR, apoi a mai fost la Botoşani şi Dinamo, dar nu a avut evoluţii aşa cum şi le-a dorit. Eu merg pe varianta că poate reveni într-o formă bună repede, pentru că ştiu ce poate. Atunci când eram antrenor la Dinamo ştiu câte probleme ne-a pus. Sper ca într-o perioadă scurtă să fie în formă. O să aibă un test fizic, vedem în ce stadiu se află”, a spus Stoican. Pandurii încă aşteaptă cartea verde pentru Jeffrey Ket, fotbalistul olandez fiind utilizat doar într-un amical. “Jeffrey este un jucător care ne poate ajuta. Chiar dacă nu a jucat de o perioadă de timp, se vede că are calitate, se vede că este un jucător care verticalizează jocul, o lovire bună a balonului. Are şi forţă, ne va ajuta. Nu ştiu dacă va juca contra Concordiei, dacă vine cartea verde atunci o să fie în lot pentru acest meci”, a declarat antrenorul. Din nefericire, situaţia fraţilor Da Silva nu s-a schimbat. “Erico şi Elton sunt jucători importanţi. Îi vreau pe teren, chiar şi colegii lor mă întreabă când se va rezolva cu actele. Sper ca până la meciul cu Dinamo să reuşim să îi facem. Trifu este apt şi cred că va fi pe teren la meciul cu Chiajna”, a mai adăugat tehnicianul.

Dau piept cu 4 foşti panduri

Florin Buleică, Ovidiu Herea, Valentin Munteanu şi Valentin Alexandru sunt fotbaliştii de la Concordia Chiajna care au evoluat şi la Pandurii Târgu-Jiu. Trei dintre aceştia au făcut parte din lotul cu care Petre Grigoraş a defilat din vară, iar Valentin Alexandru a şi marcat împotriva actualei sale echipe. Chiajna are în acest moment două puncte peste Pandurii, dar la valoarea lotului lui Alexa este greu de crezut că ilfovenii vor retrograda din Liga 1. “Au determinare, joacă agresiv. Au doi jucători cu viteză în benzi, Vali Munteanu şi Serediuc. Ne luptăm cu ei în ceea ce priveşte poziţia din clasament. Suntem apropiaţi ca şi loc. Ne dorim să fim deasupra lor, ei sunt acum peste noi, dar cu o victorie putem să-i depăşim. Concordia pleacă cu prima şansă. Până la urmă este important să nu pierdem. Fantastic e dacă vom câştiga. Totul se decide în play-out. Aş fi foarte dezamăgit să nu scoatem măcar un punct”, a precizat Flavius Stoican.

Favoriţi şi pe hârtie

Cele mai multe case de pariuri îi dau pe oaspeţi favoriţi pentru meciul din weekend. Cu toate acestea, victoria “verzilor” nu este văzută ca un lucru cert. Cine va miza pe Chiajna va câştiga de două ori suma pariată, iar cotele pentru un succes al Pandurilor variază între 3.5 şi 3.9.

Cătălin Pasăre