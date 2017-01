Stoican nu vrea “plângăcioşi” în lot

Noul antrenor al Pandurilor, Flavius Stoican, spune că salariile pe care le vor primi Pandurii în 2017 nu sunt mici. Tehnicianul a declarat că fotbaliştii săi trebuie să demonstreze că pot mai mult pentru a fi plătiţi mai bine. De asemenea, fostul internaţional nu vrea “vedete” în lot, ci oameni care sunt dedicaţi obiectivului echipei.

“Plecăm toţi de la zero. Ei ştiu la ce se înhamă acum. Că sunt jucători de la Liga a III-a, de la juniori, nu contează. O mare parte din ei se plâng că nu li s-a dat o şansă, acum să îi vedem. Avem 1.000 euro, 40 şi ceva de milioane de le vechi. Nu cred că mulţi oameni din Tg-Jiu câştigă 40 de milioane, şi poate muncesc zi de zi. Nu sunt salariile mici, iar ca să luăm banii aceştia trebuie să şi muncim. Am câştigat bani mulţi şi eu când am fost în activitatea de fotbalist, dar nu în România. Să fim noi buni aici, plecăm afară şi câştigăm mai mult. Vreau ca fotbaliştii mei, şi după ce se văd la televizor, să aibă acelaşi respect şi aceeaşi dorinţă. Pentru că eu consider că o să facem treabă. Cred că o să salvăm echipa şi de aceea am şi venit”, a spus Stoican.

Cătălin Pasăre