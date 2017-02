Stoican s-ar mulţumi şi cu un punct! Pandurii – Poli Iaşi, ora 17.30

Gorjenii debutează în primul meci oficial din 2017 împotriva formaţiei lui Eugen Neagoe, CSM Poli Iaşi. Meciul de la Severin are o favorită certă pe hârtie, echipa oaspete, dar Flavius Stoican ştie că băieţii lui ar putea produce prima surpriză din acest an. Pandurii s-a comportat foarte bine în amicale, dar are şanse minime să se bazeze pe jucătorii extracomunitari. “Este un joc de fotbal, nu este o crimă dacă pierdem. Important este să jucăm fotbal, iar oamenii care vin la stadion, şi specialiştii, să vadă că, într-adevăr, avem o echipă cu jucători care au calitate. Mai departe, ambiţia lor o să facă să fim atenţi şi la rezultat. Important este să joace fotbal. Să aibă atitudine, determinare. Sunt conştienţi şi ei că este un meci pentru puncte şi orice greşeală ne va costa. Trebuie să fim foarte atenţi. Este la fel de adevărat, şi asta au văzut şi ei, că atâta timp cât ai ambiţie nu este mare diferenţa. Calităţi au, important este să perceapă că aceste meciuri sunt doar nişte jocuri de fotbal. Nu vreau să fie mare presiunea pe ei, până la urmă vreau să jucăm fotbal şi oamenii care vin la stadion să aprecieze acest lucru. Dacă reuşim să şi câştigăm este foarte bine”, a spus tehnicianul gorjenilor. Cu toate acestea, Stoican spune că şi un punct ar fi binevenit, deoarece echipa vizitatoare dispune de fotbalişti valoroşi, obişnuiţi să joace la acest nivel. “La momentul acesta vă spun sincer că m-ar mulţumi şi un egal, dar fericit aş fi dacă am reuşi să câştigăm. Important este să jucăm şi să nu avem trac, să nu avem presiune chiar dacă întâlnim o echipă cu jucători care sunt de foarte mult timp împreună. Sunt jucători care au calitate, i-am văzut în meciurile din Antalya şi cu orice echipă cu care au jucat au pus presiune şi-au creat ocazii şi au avut posesie. Au jucat foarte bine”. Antrenorul Pandurilor a mai spus că ieşenii au unul dintre cei mai buni fotbalişti din campionat. “Au în componenţă un jucător care, din punctul meu de vedere, este cel mai bun stranier din Liga 1, şi mă refer la Bole. Plus ceilalţi jucători, Golubovic, revenit acum de la Steaua, unde nu a avut o evoluţie senzaţională, în schimb la Poli Iaşi a fost unul dintre remarcaţii oamenilor de fotbal. Au jucători cu experienţă: Cristea, Mihalache, Frăsinescu. Sunt jucători care într-adevăr creează o echipă acolo, dar nu o să le fie uşor, chiar dacă noi întâmpinăm aceste dificultăţi. Jucătorii care vor intra pe teren sunt convins că o să dea totul. Oamenii care vin la stadion ştiu prin ce greutăti trecem noi ca echipă şi sunt convins că o să-i încurajeze pe băieţi. Ne dorim să câştigăm acest meci şi ne dorim ca aceşti copii să fie încurajaţi”.

“Noi plecăm cu a doua şansă, ei sunt clar favoriţi. Au jucători cu experienţă, jucători care au jucat mult timp în Liga 1. Noi suntem copii, tineri. O să încercăm să demonstrăm. Trebuie să avem ambiţie, determinare şi să fim o echipă unită. Îmi doresc din tot sufletul să ne îndeplinim obiectivul, să scăpăm de retrogradare. Asta este cel mai important. O să fie greu, o să muncim”, a precizat şi pandurul Adelin Pîrcălabu.

Condescu ar vrea victorii pe linie

Deşi meciul se desfăşoară într-un context delicat pentru panduri, care nu şi-au definitivat încă lotul final, Flavius Stoican a dezvăluit că la venirea sa Marin Condescu, actualul conducător al echipei, i-a spus să câştige toate meciurile rămase din retur.

“Când am semnat aici, am avut o discuţie cu domnul Condescu. Mi-a spus că mai avem 5 meciuri şi vrea 15 puncte. Asta a fost discuţia. Acum sunt atent, m-aş bucura să nu pierdem niciun meci din aceste 5 meciuri. Aş fi foarte fericit dacă le-am câştiga pe toate”, a admis antrenorul.

Neagoe: “Pandurii, o echipă cu jucători valoroşi”

Fostul antrenor de la Pandurii, Eugen Neagoe, nu-i subestimează pe gorjeni. Tehnicianul formaţiei din Copou spune că la Tg-Jiu au venit jucători de calitate, iar meciul de astăzi nu va fi unul uşor. “Mi-aş dori să începem bine şi să câştigăm partida. Sper să ne întoarcem cu trei puncte de la Severin. Nu va fi uşor deloc pentru noi. I-am urmărit în cinci meciuri pe cei de la Pandurii, personal am fost la două jocuri în Antalya, iar colegii mei la alte trei meciuri ale lor. Sunt o echipă cu jucători buni, valoroşi. Chiar dacă au rămas fără aproape întreaga echipă din tur, au în componenţă jucători tineri, care au mai evoluat în prima ligă şi care vor avea un viitor în fotbalul românesc. Sper că jucătorii noştri sunt conştienţi de importanţa meciului, de importanţa celor trei puncte. Sper să nu avem surprize”, a comentat Neagoe.

