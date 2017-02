Stoican vede partea plină: “Jocul nostru e bun, trebuie să avem mai multe ocazii”

Înfrângerea din partida cu Chiajna nu i-a tăiat avântul lui Flavius Stoican. Pandurii a pierdut la limită confruntarea de la Severin, dar, în ciuda posesiei prelungite din partea a doua, echipa noastră şi-a creat foarte puţine şanse de gol. Cu toate acestea, antrenorul gorjenilor speră să-şi ia revanşa în play-out, unde cele două formaţii vor fi din nou adversare. “Cred că de la început am avut o posesie bună, o dominare teritorială, dar fotbalul se joacă pe goluri. Chiajna a marcat pe greșeala noastră. O să o întâlnim și-n play-out și poate o să ne luăm revanșa.Trebuie să avem mai multe ocazii, să marcăm, pentru că jocul nostru e bun”. Cu toate că şi-a băgat elevii în “şedinţă”, Stoican a glumit la finalul meciului, şi a dat “vina” pe antrenorul oaspeţilor, Dan Alexa. În opinia sa, fostul său coechipier a abordat partida mult prea defensiv. “Le-am reproșat jucătorilor, la final, faptul că pierdem puncte cu echipe pe care le dominăm și au simțit şi ei acest lucru. Azi am întâlnit un adversar care a stat bine în teren, s-a apărat și a profitat de ocaziile avute pe parcurs. Ca joc am fost peste Concordia. Chiar i-am reproșat lui Alexa în timpul meciului că e prea defensiv. Au fost și multe momente în care au tras și de timp”. Eşecul l-a afectat mai mult pe căpitanul Pandurilor, Răzvan Stanca. Acesta a spus după confruntare că şansele gorjenilor de a se salva sunt din ce în ce mai mici. “Să spunem că suntem supărați e prea puțin. Nu contează cum pierzi, dar nu trebuie să pierzi în halul ăsta. Am pierdut inacceptabil. Nici nu-mi găsesc cuvintele, sunt atât de supărat, atât de trist. Nici nu știu ce să mai spun. E foarte greu să ne salvăm acum, dar nu e imposibil. Avem șanse în continuare” , a declarat portarul.

Alexa: “Ştiam că nu va fi un meci uşor”

Concordia merge “brici” cu Dan Alexa antrenor. Echipa din Chiajna a obţinut, în 2017, 7 puncte din 3 meciuri, iar “verzii” au făcut la Severin încă un pas spre salvare. Deşi spectacolul fotbalistic a fost sacrificat cu desăvârşire, antrenorul oaspeţilor a subliniat importanţa succesului. “Ne așteptam să găsim o echipă determinată. Pentru ei era un derby pentru evitarea retrogradării. Știam că nu va fi un meci ușor. Sunt 3 puncte foarte importante. Cred că ocaziile mari le-am avut noi, chiar dacă am suferit în unele momente ale jocului. E mult mai ușor să antrenezi când condițiile din punct de vedere financiar sunt bune”. Raul Costin, marcatorul unicului gol al confruntării, a răsuflat uşurat după terminarea timpului regulamentar. “Mi-a fost teamă că putem pierde acest meci, dar până la urmă a ieșit bine. N-am avut posesie foarte mare, dar dacă înscriam la ocazia lui Herea puteam câștiga cu 2-0”, a spus mijlocaşul.

Cătălin Pasăre