Succes cu nervi! CSU Craiova a urcat pe 2 după victoria cu FC Botoşani

Universitatea a reuşit un succes uriaş în această rundă, iar surprinzător sau nu, în Bănie se vorbeşte din nou despre titlu. Chiar dacă fotbaliştii Craiovei mai au mult până la a fi campioni, un lucru este cert, echipa lui Mulţescu şi-a înscris deja candidatura la “revelaţia sezonului”.

Filmul meciului

Gazdele au început din nou partida cu o formulă extrem de ofensivă, dornice să-şi consolideze poziţia pe podium. Băieţii lui Mulţescu au controlat prima jumătate de oră, dar nu au putut străpunge apărarea adversă. Prima mare ocazie i-a aparţinut lui Măzărache. Vârful Craiovei a fost găsit foarte bine în careu de Băluţă, dar golgheterul echipei a încercat o rezolvare pretenţioasă cu piciorul stâng, şi a ratat execuţia. Oaspeţii au primit o lovitură importantă în minutul 37, când Bordeianu l-a călcat pe Zlatinski şi a văzut direct cartonaşul roşu. Craiovenilor nu le-a trebuit mult timp să profite de situaţie, şi Băluţă l-a executat cu sânge rece pe Iliev(43`). Repriza s-a încheiat în huiduieli, cu jucătorii de la Botoşani protestând vehement la deciziile arbitrului. Partea a doua a început tot cu oltenii în atac, iar Măzărache şi Ivan au irosit situaţii bune. A urmat un joc extrem de fragmentat, cu multe faulturi şi lipsit de faze de poartă. Abia în minutul 77 Craiova putea să-şi dubleze avantajul, dar Gustavo a greşit o pasă simplă în faţa porţii. În minutul 82, Surugiu a scăpat singur cu portarul, dar şutul său s-a dus în plasa laterală. Ca să-şi facă norma, “juveţii” au mai ratat ocazii mari prin Ivan, Bancu şi Rocha, dar oportunităţile irosite nu au influenţat rezultatul final al meciului.

Mulţescu: “Îmi felicit jucătorii”

La finalul partidei, tehnicianul Gheorghe Mulţescu a avut laude pentru cum au gestionat elevii săi programul aglomerat din această perioadă. Mulţescu şi-a avertizat din nou atacanţii că irosesc prea multe şanse, dar a admis că rezultatele îl obligă să fie temperat: “Noi am fost cei care am controlat jocul. În afara golului am avut trei-patru ocazii prin care puteam lua un avantaj care să ne liniștească. Nu s-a întâmplat așa. Am folosit contra-atacul și am avut foarte multe ocazii, numai că egoismul ne-a privat de mai multe goluri. Una peste alta, felicit jucătorii că în șase zile au reușit să joace trei meciuri, cred că am avut cel mai greu program dintre toate echipele. Atacanții sunt egoiști, când ai coechipier liber în poziție mai bună trebuie să pasezi. Și astfel puteau marca trei-patru. Normal că-i voi atenționa în privința acestui aspect”.

Universitatea Craiova – FC Botoșani: 1-0 (1-0)

A marcat: Băluță 43`

Stadion Extensiv, spectatori: 4.500

Eliminat: Bordeianu 39`

Universitatea Craiova: Calancea – Briceag, Popov (Surugiu 80`), Acka (Kelic 55`), Vătăjelu – Băluță, Zlatinski, Nuno Rocha – Gustavo, Măzărache (Bancu 67`), Ivan.

Rezerve: Popescu, Rambe, Manea, Vlădoiu. Antrenor: Gheorghe Mulțescu.

FC Botoșani: Iliev – Pațache, Burcă, Miron, Mușat – Barbosa (M. Roman 46`), Vașvari, Bordeianu – Golofca, Astafei (Elek 55`), Fulop (Hergheligiu 76`).

Rezerve: Albuț, Cucu, Greu, Popovici. Antrenor: Leo Grozavu.

Arbitri: Marcel Bîrsan, Aurel Onița, Marius Marica. R.: Sorin Cătălin Popa

Observatori: Vasile Marcel, Patrițiu Abrudan

Oaspeţii, negri de supărare

Înfrângerea de pe Stadionul Extensiv nu le-a picat deloc bine celor de la FC Botoşani. Dacă finanţatorul echipei, Valeriu Iftime, a fost deranjat de maniera de arbitraj, antrenorul moldovenilor, Leo Grozavu, a intrat într-un dialog dur cu suporterii craioveni de la Tribuna I.

“Miroseam că o să fie o parodie de meci. Îmi pare rău. Pe băieţi nu poţi să-i critici, în afară de Miron care e ca o cometă care cade continuu. Nu înţeleg ce e cu copilul ăsta. Ceilalţi au muncit, s-au zbătut.

Un arbitru trebuie să fie un dirijor. Ăsta a fost un dirijor surd, chior şi mut.

Nu a înţeles nimic. În momentul în care dai un roşu şi dezechilibrezi un meci de fotbal, ai stricat spectacolul. Dacă se merită, îl dai. Dar atunci când este la limită, jucătorul nu a avut niciun fel de intenţie, nu a văzut. Arbitrul a fost de o mediocritate rară. Craiova a câştigat norocos. Dacă nu era greşeala aia la gol, nu ştiu ce se întâmpla, chiar dacă noi eram în zece oameni”, a spus Iftimie.

“La Craiova nu se poate juca fotbal, aici nu se poate. Aici și cei care sunt puși să se ocupe de pază, de ordine, lasă tot felul de oameni, vin la gard, te scuipă, te înjură, pot să facă ce vor. Nu se poate juca fotbal pe un asemenea stadion”, a declarat Leo Grozavu.

Cătălin Pasăre