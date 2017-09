Succes la debut pentru handbaliştii gorjeni!

CS Universitatea Constantin Brâncuşi Târgu Jiu a obţinut un succes categoric la debutul în noul sezon competiţional. În faţa propriilor suporteri, băieţii lui Adrian Gorun au trecut cu 39-29 de CSM Școlar Reșița. La pauză, tabela arăta 22-16. Cu toate acestea, confruntarea nu a fost una facilă pentru amfitrioni. Bănăţenii au redus treptat din ecart în partea a doua a jocului, şi s-au apropiat la două goluri faţă de gazde. De altfel, antrenorul “universitarilor”, Adrian Gorun, a recunoscut că victoria a fost una meritată, dar diferenţa nu a fost una reală. “A fost un meci mult mai greu decât o arată scorul. Echilibrul s-a menţinut până în minutul 50, când am reuşit să ne desprindem. Am intrat şi puţin în jocul lor, pentru că prima repriză am dominat-o. Conduceam la 7 goluri, dar apoi am făcut schimbări şi jocul s-a mai relaxat. Am reuşit să-i mobilizez pe băieţi în final, şi să facem diferenţa asta de 10 goluri. E important că am câştigat, eu cred că victoriile aduc victorii. E important şi pentru moral, şi pentru clasament şi pentru ceea ce ne dorim. L-am reintrodus pe final pe Acsinia, care din punctul meu de vedere, astăzi, a jucat foarte bine, atât pe apărare, cât şi pe atac. Diferenţa s-a făcut cu multe faze de unu la unu, la poartă. Trebuie să fim puţin mai pragmatici, ne mai ia valul, ratăm şi de pe semicerc, dar se întâmplă la handbal”, a declarat “principalul” de la UCB. Cel mai bun marcator din tabăra noastră a fost Elvis Acsinia, care a izbutit 8 goluri. Cîrchea şi Constantina l-au secondat, având, fiecare, 5 reuşite, iar Dragnea şi Mledenciu au terminat meciul cu 4 goluri. “Am avut o partidă grea, deoarece suntem foarte mulţi jucători noi. Ştiam că o să ne fie greu, tocmai de aceea am pregătit foarte bine jocul. Îmi pare rău că am scăzut puţin tempo-ul în repriza a doua, ne-a fost greu pentru câteva minute, dar sunt bucuros că am revenit pe tabelă, şi am terminat meciul cu un ecart de 10 goluri. Deocamdată, nu sunt recuperat 100%, trebuie să mai lucrez puţin la condiţia fizică pentru că tot ceea ce am acumulat în cantonament, am pierdut în cele două săptămâni când n-am făcut nimic, dar peste 2-3 meciuri cred că voi fi la potenţial maxim”, a declarat Dorin Dragnea, revenit în această vară la Târgu-Jiu.