Sume halucinante cheltuite la Pandurii! Clubul, sufocat de datorii

Revenit recent în viaţa Pandurilor, fostul preşedinte de la AGA, Marin Condescu, a dezvăluit că echipa de fotbal e îngropată în datorii. Clubul de la Tg-Jiu are de dat milioane euro, iar Condescu aruncă bombă după bombă, susţinând că la Pandurii s-au cheltuit aproape 30 de mii euro pe zi! “Datoriile sunt în jur de 7 milioane euro. Sperăm că după ce se face controlul de fond vom identifica unde s-au dus banii. Ştim sigur că în 3 ani de zile în conturile clubului au intrat 17.368.014,42 euro. Se vede în documentele bancare că, în ianuarie 2014, Clubul Pandurii Tg-jiu avea 3, 75 milioane euro în cont, bani cash şi 0 datorii la finanţe. Nu ştiu câte echipe se puteau lăuda cu asta. Pentru că nouă ne vin încă 600 şi ceva mii de euro, în cursul anului 2014, pentru participarea în Cupa UEFA. Dacă am fi fost cu datorii, şi nu am fi respectat criteriul fair-play-ului financiar, UEFA ne-ar fi sancţionat. Din actele contabile, în 2014, în fiecare zi lăsată de Dumnezeu, s-au cheltuit 20.109 euro din buget şi s-au făcut, în fiecare zi, datorii de 8.969 euro. În plus, s-au amânat datorii care ne-au spart capul în 2016, inclusiv la Finanţe”, a declarat Marin Condescu.

Acesta a mai spus că jucătorii au fost “păcăliţi” să vină la Tg-Jiu, iar restanţele salariale atârnă greu acum: “Sunt jucători neplătiţi de doi ani de zile. Avem peste 20 de procese cu jucători care au venit aici, au fost păcăliţi, şi sunt toţi la comisii. Nici jucătorii care au făcut performanţă, anul trecut, şi au dus echipa pe locul 3, nu au fost plătiţi. Cei care au fost aduşi, la fel, au fost minţiţi. Problema este că avem amanetate şi drepturile TV din ianuarie, 600 de mii euro, să vedem cât din această sumă a fost deja cesionată. Într-un fel, insolvenţa asta scoate la suprafaţă toate minciunile”. Strategia în perioada următoare este foarte importantă. Dacă situaţia financiară nu va fi gestionată cum trebuie, Pandurii ar putea ajunge să joace la judeţ. “Cel mai important obiectiv pentru noi este aprobarea, până la 1 martie 2017, a planului de reorganizare şi obţinerea licenţei. Primordială este salvarea de la faliment. Dincolo de faliment, niciun lucru nu este atât de rău”, a declarat Condescu.

Membrii fondatori trebuie să pompeze bani

Fără aportul Complexului Energetic Oltenia, asociaţii de la Pandurii trebuie să găsească fonduri din iarnă. S-a speculat că anumiţi membri nu şi-au plătit partea, pentru că bugetul a fost “construit” doar pentru licenţă. Există şi cazul fericit în care vin bani şi de la CEO, iar unii reprezentanţi din AGA speră la acest lucru. Marin Condescu a mai spus că împrumuturile sunt ultima variantă: “Eu sper să nu fiu principalul creditor, cel mai important lucru, acum, nu este să facem împrumuturi, decât în cazuri în care nu avem altă soluţie. Cel mai important este ca membrii fondatori să vină cu contribuţii, pentru a nu adânci prăpastia. Orice împrumut, chiar dacă aparent salvează lucrurile, adânceşte prăpastia”.

Cătălin Pasăre