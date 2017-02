Şumudică şi Popa l-au vrut pe Pleaşcă

Ajuns la Steaua în această iarnă, fostul fundaş de bandă al Pandurilor, Marian Pleaşcă a fost curtat de foarte multe echipe de prim eşalon. Antrenorul de la Astra Giurgiu, Marius Şumudică, a recunoscut că a insistat pentru Pleaşcă, pe care îl consideră cel mai bun apărător din România pe postul său. “Eu mi l-am dorit mult pe Pleașcă. Mie și lui Dani Coman ne plăcea foarte mult. Este de departe cel mai bun fundaș dreapta din țară. I-am și zis lui Reghe că e o achiziție foarte bună. Noi nu am reușit să îl aducem în această iarnă. Nu știu de ce pentru că nu mă implic în astfel de treburi. El a avut oferte de la mai toate echipele”, a spus Șumudică. Interesant este că Pleaşcă a fost la un pas să bată palma cu ACS Poli Timișoara, lucru confirmat de tehnicianul bănăţenilor, Ionuţ Popa. “Am vrut să-l iau pe Pleaşcă, el şi-a dorit să vină la noi. Am vorbit cu el, era de acord, dar nu am putut să-l mai aducem şi uite aşa a ajuns la Steaua. Şansa lui”, a spus Popa. “Pleaşcă era o soluţie şi pentru naţională, dar a avut, din păcate, acea accidentare gravă. A rămas cu o singură selecţie, accidentarea l-a tras înapoi. Îi doresc să fie sănătos”, a declarat fostul antrenor al Pandurilor, Petre Grigoraş.

Cătălin Pasăre