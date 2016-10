Suporterii Pandurilor nu mai vor “războaie”: “E datoria tuturor să scoatem echipa din insolvenţă”

Fanii echipei de fotbal din Tg-Jiu fac un apel la unitate. Războaiele interne de la Pandurii au măcinat de-a lungul timpului formaţia din Gorj, iar suporterii cei mai înfocaţi consideră că este timpul ca toţi iubitorii fenomenului fotbalistic să-şi adune forţele. Preşedintele Asociaţiei “Liga Suporterilor Durii”, Valeriu Peptenatu, a lansat un îndemn către membrii asociaţi. “Trebuie să scoatem echipa din insolvenţă, asta este datoria tuturor. Mă refer la ARTEGO, USMO, CEO, Consiliul Judeţean şi Primărie. Împreună cu noi, suporterii, trebuie să strângă rândurile. Trebuie să lăsăm prostiile, pentru că nimeni nu vrea răul altuia, şi să nu ne trezim că nu vom lua licenţa şi vom fi executaţi. În insolvenţă, nu ai voie să mai întârzii, deci, în momentul de faţă, nu poţi să mai întârzii la salarii şi datorii pentru că, în momentul în care ai făcut acest lucru, se declară falimentul. Trebuie să facem un plan real de ieşire din insolvenţă, pentru că s-a ajuns aici fără să existe vreo variantă salvatoare”, a declarat Peptenatu.

Liderul Galeriei Durii este de părere că Narcis Răducan ar trebui susţinut în perioada următoare, iar, pe viitor, clubul ar trebui listat la bursă: “Am stat de vorbă cu Marin Condescu şi mi-a spus că, la ora actuală, nu există un drum care trebuie urmat. Fiecare are variantele lui. Trebuie să se pună toţi la masa tratativelor, să aleagă un administrator special, să fie alături de preşedintele Narcis Răducan şi împreună cu lichidatorul judiciar să revină pe calea cea bună. După ieşirea din insolvenţă clubul ar trebui trecut pe acţiuni”.

Şi-au schimbat poziţia faţă de Condescu

Deşi galeria Pandurilor nu a fost în relaţii foarte bune cu fostul preşedinte al echipei, situaţia pare alta în momentul de faţă. Preşedintele suporterilor, Valeriu Peptenatu, a declarat că Marin Condescu este printre puţinii oameni care mai prezintă credibilitate în faţa jucătorilor, iar actele pe care le deţine acesta i-ar putea dovedi nevinovăţia.

“Are datoria morală să clarifice situaţia pentru că i s-au pus prea multe «în cârcă». Din câte am văzut în acte, nu e dracul chiar atât de negru cum ni-l prezentau nouă cei din AGA. Marin Condescu poate să se apere, şi să vină cu documentele necesare. Omul a prezentat acte prin care spune că are bani de luat. Noi, Galeria Durii, nu ne-am vândut, ci am considerat normal, că aşa cum am discutat cu toate părţile implicate, să discutăm şi cu el pentru că a condus o bună perioadă clubul. Ne-a spus că trebuie să salvăm clubul, să venim toţi lângă echipă. Condescu este printre singurii care mai au credibilitate printre jucători. Doi oameni mai pot să stea de vorbă cu fotbaliştii Pandurilor, Narcis Răducan şi Marin Condescu. În afară de ei, nu mai poate ţine nimeni grupul unit”, a precizat Peptenatu.

Cătălin Pasăre