Tărăboi în jurul Pandurilor! Golea, numit “mafiot”

Şedinţa prin care se stabileau “noile grile de salarizare” nu a mai avut loc la Pandurii. Jucătorii îl aşteptau ieri pe administratorul special al clubului, Marin Golea, pentru a lămuri situaţia. Un lucru este cert: Narcis Răducan şi cei mai mulţi fotbalişti din cadrul echipei nu acceptă salarii de 1.000 euro, iar mesajul a ajuns până la acţionari. Deşi pare greu de crezut că vor apărea banii peste noapte, oamenii din conducerea clubului regândesc problema şi caută în continuare fonduri pentru a achita din salarii. În orice caz, haosul persistă la Pandurii. Jucătorii nu sunt de condamnat pentru că, fiind neplătiţi, decid dacă se antrenează şi cum se antrenează, iar acest lucru nu poate fi benefic pentru forma sportivă a echipei. De altfel, preşedintele Narcis Răducan, nici nu ştia dacă trupa lui Grigoraş va ieşi sau nu la antrenamente. Totul va fi stabilit, astăzi, dar la Pandurii s-a tot vorbit de momentul 0.

“Am înţeles că membrii asociaţi se vor întâlni dimineaţă şi, la ora 15.00, clubul va fi în măsură, prin vocea administratorului special, să transmită jucătorilor care sunt planurile şi care este noua strategie. Suntem în stand-by până atunci, am să le transmit asta şi jucătorilor. În funcţie din ce rezultă din această discuţie putem face şi comentarii. Sunt actorii principali şi a expirat timpul pe care îl alocam pentru a îi convinge să se antreneze sau să joace. Dacă dânşii doresc să se antreneze foarte bine, dacă nu, nu”, a spus Răducan.

Preşedintele clubului a confirmat că se va despărţi de Pandurii dacă salariile vor fi diminuate drastic, pentru că nu mai există condiţii pentru a face performanţă. Răducan a dat de înţeles că nu banii îl motivează să rămână la Tg-Jiu, ci setea de “glorie”. Curios, pentru că în ultimele săptămâni climatul nu e unul performant. “Am spus că dacă se confirmă strategia anunţată iniţial, cu un nivel salarial de 1.000 euro, atunci cu siguranţă vor pleca majoritatea jucătorilor pentru că aceasta a fost reacţia lor, şi nu văd rostul să mai rămân eu. Dacă strategia este una în sprijinul performanţei, sigur că mă voi gândi, dar reacţia mea a fost în urma acelei strategii care pune punct performanţei şi acesta este motivul pentru care mă aflu la Tg-Jiu. Să fac performanţă, nu să bifez luna de lucru”, a declarat Răducan.

Pe de altă parte, preşedintele Institului de Analiză şi Investigaţii Publice şi Politice, Dan Ilie Morega, a lansat un atac furibund asupra noului administrator de la Pandurii, Marin Golea. Morega a sugerat că acesta a contribuit la pierderile de la CEO şi nu are nimic în comun cu fotbalul. De altfel, fostul deputat le-a atras atenţia acţionarilor să nu stea pasivi la moartea sportului din Gorj. Nici Ionel Ilie, managerul interimar al CEO, nu a scăpat de criticile lui Morega.

“Le transmit tuturor acţionarilor un mesaj: să găsească soluţii şi să-şi achite obligaţiile asumate pe bugetul anului 2016. Să înţeleagă foarte clar <Ilie-Păpădie> de la CEO, care deocamdată coordonează directoratul, că se găsea o soluţie de 1-2 milioane să-şi plătească această cotizaţie. Numai aşa putem să scoatem echipa din acest marasm. Şi să-l schimbe pe Golea. Acesta este omul lui Condescu, care este cunoscut ca un mafiot. A făcut parte din mafia sindicală a lui Condescu. Cine e Golea? Cel care a luat zeci de miliarde de pe o firmă a lui personală pe şmecherii, pe hoţii. E un hoţ şi trebuie să plece de acolo. Nu are nimic el cu fotbalul, cum nu are baba cu războiul. Nu are ce să caute acolo. Ştim foarte bine câte contracte a avut cu mineritul şi energia. Lua rolele de la Minprest, le peria un pic, le băgă că sunt realizate de el, şi încasa miliarde. Aşa s-au furat banii. Este necesară întrunirea de urgenţă a AGA pentru a-l schimba pe Golea. Pe cine reprezintă el? Sindicatul lui Condescu care nu a plătit un leu cotizaţie. Cum de a ajuns individul acesta, aici?”, a tunat Morega.

Preşedintele IAIPP a spus că oamenii din Gorj mai uită de griji dacă privesc Pandurii, iar retrogradarea echipei ar fi o catastrofă: “Oamenii cu atât se mai hrăneau, cu echipa de fotbal. Mai uitau de necazuri, mai uitau că nu au bani suficienţi sau locuri de muncă. Mergeau să vadă echipa care juca foarte bine. Au jucat şi în cupele europene. Pentru mine a fost un şoc când au luat 4-0 de la Dinamo”.

Îşi taie Răducan din salariu?

Narcis Răducan, probabil cel mai scump preşedinte de club din România, a declarat că ar accepta o diminuare a veniturilor sale în perioada insolvenţei. Oficialul clubului gorjean a spus că s-a opus măsurii de a tăia din salariile jucătorilor pentru că regulamentele le dau foarte multe drepturi acestora. Totuşi, strategia clubului în prima fază este de a purta discuţii separate cu sportivii, iar noile contracte ar urma să fie valabile până la ieşirea din impas.

“Pentru mine primordiali sunt jucătorii, eu n-am nicio problemă să ajut la traversarea acestei perioade cu diminuări de salariu, dar, după cum ştiţi, regulamentele sunt clare pro-jucători şi dacă un euro îi schimbi unui jucător din contract există riscul să câştige în instanţă suma respectivă, aşa că decizia trebuie să fie individuală la fiecare jucător în parte”, a spus Răducan.

Cătălin Pasăre