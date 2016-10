Tocaţi de arbitrii! Craiova a pierdut nemeritat derbiul cu Steaua

De ce le-a fost frică nu au scăpat! Doljenii au venit cu gânduri mari pe Arena Naţională, susţinuţi de un număr important de fani, dar au plătit tribut greşelilor imense de arbitraj. Steaua s-a impus cu 2-1 în meciul primelor două clasate, dar ambele goluri ale gazdelor au avut loc cu largul concurs al arbitrilor. Prima reuşită a partidei a purtat semnătura lui William de Amorim (17`), venit dintr-o poziţie de offside, iar Boldrin (75`) a adus victoria bucureştenilor dintr-un penalti mutat în careu de Petrescu. Nimeni nu dă garanţii că fără aceste erori Universitatea ar fi câştigat jocul, sau ar fi devenit o candidată legitimă la titlu, dar frustrarea oaspeţilor este cu atât mai mare dacă ne gândim că Steaua a fost avantajată constant în meciurile cu alb-albaştrii. Cu toate acestea, autorul golului din minutul 41, Bogdan Vătăjelu nu a vrut să pună înfrângerea pe seama brigăzii delegate.

“A fost un meci destul de echilibrat. Nu ştiu acum dacă deciziile arbitrului au fot decisive, dar e clar că am pierdut pe mâna noastră. Aşa se întâmplă când nu facem ceea ce trebuie. M-am certat cu domnul Radu Petrescu în timpul meciului, m-a ignorat total. Nu am revăzut încă fazele şi nu ştiu ce să zic, dar în mare măsură din cauza noastră am pierdut acest meci”. Căpitanul “juveţilor” a mai spus că nu se poate vorbi încă de titlu la Craiova: “Sincer eu nu cred că suntem pregătiţi şi îmi asum ce spun. Dacă eram mai atenţi în alte meciuri, unde am condus şi am pierdut, sau am fost egalaţi spre final, poate că acum eram la egalitate sau chiar mai sus decât Steaua. O să tratăm serios toate meciurile care vor veni, nu o să ne apărăm şi vom vedea ce va fi. Mă bucur că am marcat, dar degeaba dacă nu am adus victoria. Îl trec doar la palmares”.

Mulţescu: “Nu se poate discuta de un campionat corect”

Antrenorul Universităţii, Gheorghe Mulţescu, a recunoscut că echipa sa a început mai greu meciul. Craiova a turat motoarele odată cu trecerea timpului, iar Băluţă, Rocha sau Bancu au dictat tempo-ul în partea secundă. Chiar şi aşa, nu a fost suficient pentru ca “Ştiinţa” să plece neînvinsă de la Bucureşti.

“După ce am primit gol, următoarele 15 minute am fost la cârma jocului, am pus presiune, am avut şi un gol frumos. Repriza a doua a fost 90% a noastră. Am ratat golul doi, ni s-a refuzat un penalti la Rocha, ni s-a dat contra noastră un penalti, e un deja vu, că am mai văzut la Timişoara meciul ăsta. Am avut majoritatea timpului iniţiativa şi posesia, am avut ocazii. Am văzut pe telefon faza cu Acka şi pot spune că henţul a fost făcut în afara careului vreo 20 de centimetri. Ce pot să mai zic, când dai un penalti care nu a fost şi refuzi unul clar”, a spus Mulţescu.

Tehnicianul din Bănie a mai declarat că actualul clasament e unul mincinos: “Nu se poate discuta de un campionat corect şi nici de o ierarhie corectă. Ar trebui, şi vorbesc foarte serios, ca echipele dezavantajate să discute şi să ia împreună o hotărâre, pentru că nu este în regulă arbitrajul. Suntem carne de tun noi, echipele mai mici. Toate echipele care au jucat cu Steaua au fost dezavantajate. Chiar e o coincidenţă? Nu prea cred. Ar trebui arbitri străini, dar şi la CCA pe cineva care să gestioneze corect treaba. După aceea, vom vedea. Steaua nu merită să fie pe primul loc, pentru că nu trebuia să câştige”.

FC Steaua B. – Universitatea Craiova: 2-1 (1-1)

Au marcat: De Amorim 17`, Boldrin 75` (pen) / Vătăjelu 41`

Stadion: Arena Națională, spectatori: 7.000

FC Steaua: Niță – Tamaș, Moke, Toșca, Momcilovic – Bourceanu (55` Golubovic), Muniru – Popa, Boldrin, De Amorim – Tănase (29` Man, 67` O. Popescu). Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Universitatea: Calancea – Briceag, Acka, Kelic, Vătăjelu – Băluță, Zlatinski (89` Rambe), Rocha – Măzărache (82` Screciu), Gustavo (46` Bancu), Ivan. Antrenor: Gheorghe Mulțescu

Arbitri: R. Petrescu – A. Ghinguleac, M. Grigoriu.

Becali a renunţat la Ivan

Subiectul unui transfer la Steaua şi în această vară, atacantul Craiovei, Andrei Ivan, nu mai este dorit de Gigi Becali la echipa din Capitală. Finanţatorul a fost deranjat, se pare, de refuzurile repetate ale tânărului atacant oltean şi s-a reorientat. Cum Steaua are puterea financiară de a transfera de la rivale, şi ar avea deja o înţelegere verbală cu Denis Alibec, noua ţintă este dinamovistul Harlem Gnohere.

“Nu mă interesează Ivan, v-am spus. Bizonul rămâne Bizon”, a spus Becali, făcând referire la porecla vârfului francez.

A debutat la 16 ani

Mijlocaşul Vladimir Screciu a devenit cel mai tânăr jucător din actuala ediţie a Ligii 1.

Screciu a intrat în minutul 82 al partidei cu Steaua Bucureşti înlocuindu-l pe Simon Măzărache. Debutantul are 16 ani, 8 luni şi 19 zile şi a fost printre remarcaţii lui Mulţescu de când antrenorul a preluat echipa craioveană.

Cătălin Pasăre