Transferuri sau retragerea din campionat? Pandurii nu au “linişte” în Antalya

Pandurii Tg-jiu a avut parte de o vreme ploioasă în Turcia la prima şedinţă de antrenament. Echipa s-a pregătit pe baza Emir Sports, care dispune de zece terenuri, inclusiv două pentru jocurile amicale. De asemenea, Complexul Sportiv beneficiază de un drenaj foarte bun al terenurilor, iar precipitaţile căzute nu au întrerupt şedinţa lui Flavius Stoican. Jucătorii s-au acomodat cu suprafaţa şi au susţinut două şedinţe de pregătire. Toţi sportivii au avut de trecut o serie de teste fizice specifice acestei perioade de acumulare. Antrenorul formaţiei noastre a declarat că a avut o misiune dificilă să aleagă lotul care a ajuns pe pământ turcesc, deşi schimbări pot interveni până la startul Ligii I. “Mai avem 4 jucători care sunt aproape de noi. Nu o să meargă în Antalya cu noi, dar vreau să fie aproape de echipa noastră pentru că există oricând posibilitatea să aibă şansa să arate că merită să fie în lotul nostru. Am selectat, îmi este greu, în general, să renunţ la jucători, doar că asta este situaţia. Am avut discuţii, după ce s-a terminat această selecţie, cu fiecare dintre ei, cei care nu au rămas, şi le-am explicat. Este important ca fiecare să înţelegă de ce, şi atunci cred eu că am luat decizia corectă în ceea ce îi priveşte pe cei care au rămas. Important este ca ei să arate că merită să îmbrace tricoul Pandurilor şi atunci când începe campionatul să fim la o formă sportivă bună, şi aproape de nivelul celorlalte echipe”, a spus Stoican.

Încep amicalele

Pandurii întâlneşte, astăzi, locul 11 din Rusia FC Anzhi Makhachkala, urmând ca la două zile distanţă formaţia gorjeană să joace cu Kryliya Sovetov Samara. Meciurile reprezintă un bun prilej pentru Stoican să-şi vadă la lucru noii elevi. De altfel, fotbaliştii trebuie să tragă tare în acest cantonament, pentru că startul campionatului bate la uşă. “Important este să fim la un nivel de pregătire fizică bun şi să ne ridicăm, ca şi lot, ca şi echipă, la pretenţiile Ligii I. Este destul de greu, dar este important acest turneu de pregătire, este important că avem meciuri amicale, şi chiar aceste meciuri o să lege relaţiile dintre ei”, a precizat antrenorul.

Se amână returul?

Măsura de a relua Liga I pe 4 februarie pare cel puţin bizară la prima vedere. Starea celor mai multe terenuri din România este jalnică, iar oficialii de la Ligă se gândesc deja la posibilitatea amânării. Secretarul general al LPF, Iustin Ştefan, a recunoscut că vremea rea ar putea da peste cap planurile făcute iniţial de oficialii fotbalului românesc. “În măsura în care vremea va fi ca acum vom analiza posibilitatea de a amâna startul. Interesul nostru este să nu punem în pericol sănătatea jucătorilor. La nivel teoretic, putem să îngropăm toate cluburile din România în ceea ce priveşte sistemele de încălzire a terenurilor. Să nu avem aşteptări de la fotbalul românesc cum avem de la fotbalul din Anglia sau Germania”, a spus Ştefan.

Întăriri de la Dinamo şi Olimpia?

Se vehiculează tot felul de nume care ar putea veni la Tg-Jiu, prime fiind ale foştilor craioveni Mihai Dina şi Florin Costea. Presa centrală avansează alte două posibile veniri, chiar de la Dinamo. Ionuț Șerban și Patrick Petre sunt doi dintre jucătorii pe care Ioan Andone nu va conta în partea a doua a sezonului, iar aceştia ar putea fi împrumutaţi la Pandurii. De asemenea, impresarul Zvonko Milojkovici, un apropiat al lui Marin Condescu, a admis că 4 jucători de la Olimpja Ljubljana, campioana Sloveniei, au fost propuşi către clubul nostru. Este vorba de Aljaz Krefl( 22 de ani, fundaş stânga, component al naţionalei U21 Slovenia), Aris Zarifovici (fundaş central sloven în vârstă de 28 de ani), Marko Vukcevici (23 de ani, mijlocaş dreapta, component al naţionalei U21 a Muntenegrului) şi Dorian Babunski (20 de ani, atacant macedonean). Rămâne de văzut care vor fi concluziile lui Flavius Stoican după acest cantonament şi dacă va dori să întărească anumite poziţii deficitare.

Dragomir spune că pandurii se vor retrage

Fostul preşedinte al LPF, Dumitru Dragomir, a făcut previziuni sumbre referitoare la Pandurii Tg-Jiu. Acesta a declarat că trupa gorjeană, alături de alte două formaţii, s-ar putea retrage din actuala ediţie a Ligii I. “Nu se va termina campionatul cu 14 echipe. După ce iau banii din drepturile de televizare două echipe se vor retrage. ASA, Poli Timișoara sau Pandurii Tg-Jiu sunt printre echipele care se pot retrage după ce iau banii din drepturile de televizare. Nu mai interesează pe nimeni sportul. Mai există Federație și Ligă? Sunt de doi ani acolo, au făcut și ei ceva? Măcar un proiect de lege să facă, n-am văzut nimic. S-au dus să se certe cu miniștrii, cu cineva pentru sport? Ne vom ruga de echipe din Liga a 3-a să vină în Liga a 2-a! Veți vedea! Nu mai are nimeni bani, nu mai ai nici de unde să furi”, a comentat Dragomir.

“Toată lumea a fost sceptică înainte ca eu să vin aici, pentru că am avut discuţii, am avut conversaţii cu foştii mei colegi, cu oameni apropiaţi şi toată lumea mă îndemna că nu e bine ceea ce fac. În schimb eu sunt sigur că putem face lucruri măreţe aici. Într-adevăr toţi ne văd principala retrogradată, dar eu cred că putem să facem treabă. Orice facem în plus, punct, puncte, este un bonus, pentru că nu avem nimic de pierdut”, a spus tehnicianul Pandurilor, Flavius Stoican.

Încă un fost pandur şi-a găsit echipă

Unul dintre veteranii Pandurilor din ultimele sezoane, Bogdan Unguruşan, va evolua din retur la FC Botoşani. Apărătorul de bandă, care face 34 de ani în februarie, va semna cu formaţia lui Leo Grozavu, cu care a mai lucrat la Armătura Zalău şi „U” Cluj. Unguruşan are peste 170 de meciuri în Liga 1 şi merge la Botoşani pentru a suplini plecarea lui Dimitrov la Craiova.

Cătălin Pasăre