Ţucudean, capitol încheiat!

Fostul atacant al Pandurilor George Ţucudean a fost prezentat oficial, miercuri, la FC Viitorul. Ţucudean şi clubul gorjean au ajuns la un numitor comun în ceea ce priveşte “restanţele” salariale, iar fotbalistul a primit undă verde pentru transfer. De altfel, în data de 20 martie, Tribunalul Gorj “a anulat” contractul de cesiune creanţe prin care fostul jucător de la Steaua sau Dinamo urma să-şi încaseze salariul. Pe scurt, vârful a renunţat la bani pentru a putea juca la reluarea Ligii 1. Atacantul de 25 de ani a semnat un contract valabil până în iunie 2019 cu formaţia antrenată de Gheorghe Hagi. La prezentarea sa, jucătorul, care a fost dorit şi de Vicenza, a declarat că vrea să câştige campionatul cu formaţia de la malul mării. “Am ales să vin aici pentru proiectul acesta și Viitorul vinde foarte bine. Jucătorii au parte de un antrenor foarte bun. Am auzit numai cuvinte de laudă despre el. Sper să ajut echipa să ia titlul. Viitorul este singura echipă care are o idee de joc. Indiferent de rezultat ei joacă la fel și de aceea am ales echipa lui Hagi. Avem cele mai mari șanse la titlu, depindem doar de noi”, a spus Țucudean. În tricoul Pandurilor acesta a reuşit 5 goluri și 3 pase de gol în 16 meciuri. Ţucudean este cotat la 600 de mii euro pe transfermarkt.

Cătălin Pasăre