Ţucudean şi Răduţ, “problemele” Pandurilor

Moştenirea lăsată de vechea conducere a Pandurilor nu şi-a pierdut urmele. Gorjenii nu au încă un atacant de valoare, deşi George Ţucudean, venit din postura de “vedetă” la Tg-Jiu, trebuia să se prezinte la primele antrenamente din iarnă. Fostul atacant de la Dinamo are însă o clauză de 250 de mii de euro, pe care nimeni nu a dorit să o achite, iar Ţucudean a trimis o “scutire medicală” pentru a-şi justifica absenţa. Vârful de 25 de ani este singurul dintre numele grele de la Pandurii care nu şi-a găsit echipă în această pauză. “Are o clauză de reziliere în contract de 250 de mii euro, care şi-a pus-o cu mâna lui când a semnat. Nimeni nu vrea să plătească şi, paradoxal, George Ţucudean e plătit de Pandurii. Am înţeles că are o scutire medicală, o să fie probabil o sancţiune disciplinară, va fi amendat. Este un caz închis pentru Pandurii. Sper să se ajungă la o înţelegere, nu mai sunt aceleaşi discuţii ca la un club sportiv normal. Am citit şi eu foarte multe despre această insolvenţă, se bat multe cap în cap, dar sper ca administratorii să rezolve şi această problemă, pentru că nu mi se pare normal, nici mie, să plăteşti un jucător care stă acasă în pat”, a declarat directorul sportiv al Pandurilor, Robert Bălăeţ. “Salariul lui Ţucudean e 2.000 euro cash, şi are cedare de creanţe până în vară, probabil nu ştia nici impresarul lui. În condiţiile acestea, el nu poate să plece decât dacă este dorit de un club care plăteşte 250 de mii euro. Este o clauză! Nu-i dăm drumul fără aceşti bani, ar fi 10 miliarde cu care putem să plătim sportivii la zi. Dacă eu îi dau drumul lui Ţucudean liber, sunt bun de plată”, spunea luna trecută administratorul special al clubului, Marin Golea.

Din nefericire, relaţia Pandurilor cu foştii jucători nu este întotdeauna “amiabilă”. Ajuns la Lech Poznan, Mihai Răduţ pare dezgustat de ce s-a întâmplat la Tg-Jiu, şi spune că aşteaptă şi acum restanţele financiare. “Este inadmisibil ce s-a întâmplat acolo, nu am văzut un leu din decembrie 2015 de la ei. Am câştigat toate procesele, cum era logic. În toamnă, după ce fostul preşedinte a plecat (Narcis Răducan), cu buzunarele încărcate probabil, m-a sunat domnul Condescu să-i amân până în ianuarie pentru că, dacă nu făceam asta, Pandurii erau suspendaţi, li se interzicea dreptul la transferuri timp de 2 ani, deci am fost de acord. Am semnat o cesiune pe toată suma, să-mi iau banii din drepturile TV. I-am ajutat şi cu suspendarea asta şi interzicerea transferurilor… Dacă nu mă înşel, nici în insolvenţă nu puteau intra dacă nu semnam eu acele documente, dar astăzi suntem în aceeaşi situaţie, 0 lei eu. Unde mai pui că mă dau în judecată tot ei pe mine, pe motiv că încerc să fac fraudă sau ceva de genul, că sunt printre primii la masa credală”, a spus Răduţ în presa centrală.

Cătălin Pasăre