Ţucudean, singurul jucător care nu poate pleca liber de la Pandurii!

Deşi mai multe echipe din Liga I şi-au manifestat interesul pentru atacantul George Ţucudean se pare că acesta nu va putea părăsi prea uşor formaţia din Gorj. După contractul făcut de fostul preşedinte Narcis Răducan, vârful îşi ia banii din drepturile TV şi poate pleca doar în schimbul unei sume.

Marin Golea, administratorul special de la Pandurii, a explicat de ce nu-l poate lăsa liber pe Ţucudean, dar şi de ce nu a venit la antrenamente jucătorul. “Este jucătorul nostru în momentul de faţă. El este în Arad, are lombosciatică, mi-a trimis o scutire medicală. Am avut discuţii cu impresarul dumnealui, iar jucătorul nu este plecat, aşa cum s-a zvonit, în Malta, cu Craiova. Zilele acestea, până pe 20 ianuarie, lui îi intră pe card 20 de mii euro, acea cedare de creanţe. Salariul lui Ţucudean e 2.000 euro cash, şi are cedare de creanţe până în vară, probabil nu ştia nici impresarul lui. În condiţiile acestea, el nu poate să plece decât dacă este dorit de un club care plăteşte 250 de mii euro. Este o clauză! Nu-i dăm drumul fără aceşti bani, ar fi 10 miliarde cu care putem să plătim sportivii la zi. Dacă eu îi dau drumul lui Ţucudean liber, sunt bun de plată”, a menţionat Golea. Acesta a mai spus că Sânmărtean va ceda drepturile salariale pe ultimele 3 luni, şi va deveni jucător liber.

Cătălin Pasăre