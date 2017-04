Turceni s-a impus în derbiul din Cupă!

Formaţia antrenată de Viorel Cojocaru le-a administrat celor de la Internaţional Băleşti prima înfrângere din acest sezon. Ştiinţa Turceni s-a impus în cel mai tare meci din sferturile Cupei, şi îşi propune acum să ridice trofeul la judeţ. Antrenorul învingătorilor a declarat că succesul este unul meritat, iar victoria vine după un joc bun. Gazdele au câştigat cu 2-0. “Sunt foarte bucuros pentru că am putut învinge liderul la zi, o echipă care este foarte bine pregătită, cu un antrenor dornic de afirmare. Eu spun că am controlat jocul de la un capăt la altul, iar ocaziile mari ne-au aparţinut. E o victorie meritată, care nu poate fi pusă la îndoială”. Interesant este că, în urmă cu puţin timp, Internaţional a obţinut un succes categoric în meciul cu rivala de la judeţ, învingând Ştiinţa la scor de neprezentare. O zicală din fotbal rămâne valabilă: “Niciun meci nu seamăna cu altul”. “Noi am practicat un joc destul de frumos şi la Stăneşti, am avut şi câteva ocazii, chiar dacă au fost puţine, nu cred că scorul reflectă jocul pe care l-am prestat. Din punctul meu de vedere, greşelile individuale pe care le-am făcut şi-au pus amprenta asupra rezultatului, dar asta nu ia din meritele formaţiei din Băleşti, o echipă foarte puternică la acest nivel”, a mai spus Cojocaru. În ciuda succesului de miercuri, antrenorul de la Turceni nu se entuziasmează foarte tare şi spune că toate formaţiile din semifinale au şanse egale la trofeu. “Ne dorim să câştigăm finala, dar fiecare echipă are şansele ei. Gilortul este o echipă destul de incomodă, o formaţie bună, dar sper ca la momentul respectiv să prindem o formă mai bună şi să putem ajunge în ultimul act. Acesta este obiectivul nostru, să câştigăm finala”.

Rezultate Cupa României, sferturi de finală

Viitorul Negomir 3 – 5 Vulturii II Fărcășești

Știința Turceni 2 – 0 Internațional Bălești

Flacăra Roșia de Amaradia 1 – 4 Viitorul Plopșoru

Triumful Borăscu 1 – 2 Gilortul Târgu Cărbunești

Cătălin Pasăre