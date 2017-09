UCB debutează în faţa propriilor suporteri

Echipa de handbal CS Universitatea Constantin Brâncuşi Târgu Jiu este pregătită pentru debutul în meciurile oficiale. După ce şi-a întărit considerabil lotul, şi a avut parte de amicale cu adversari valoroşi, trupa gorjeană trebuie să înceapă cu dreptul actuala ediţie de campionat. La fel ca şi anul trecut, handbaliştii lui Adrian Gorun vor evolua în Seria B a ligii secunde, dar cu un obiectiv mult mai îndrăzneţ: promovarea! Primul hop este partida de acasă cu CSM Şcolar Reşiţa. Meciul va avea loc duminică, de la ora 18.00, în Sala Voievod Litovoi din Târgu Jiu, iar intrarea este liberă. “Principalul” gorjenilor consideră că nu va avea în faţă un adversar facil, dar obiectivul firesc este victoria. “Ştiu că Reşiţa e o echipă nou formată, dar au în componenţă şi jucători cu experienţă. Sunt acolo Grozăvescu şi Pârvan, care au jucat mulţi ani în Liga Naţională. De asemenea, interul stânga Raul Heimbach, care anul trecut a evoluat la noi, Vuiţă la fel. Au câţiva jucători buni, dar noi, datorită obiectivului pe care îl avem, nu ne gândim decât la victorie, asta e clar. Niciun meci nu e uşor, chiar dacă de data asta avem şi noi jucători cu experienţă în lot. Nu joacă C.V.-ul jucătorilor, totul se decide pe teren. Asta le-am spus, ei trebuie să fie foarte atenţi, să jucăm ce trebuie, să avem atitudine. Nu avem altă variantă decât să câştigăm”, a precizat Adrian Gorun. Formaţia noastră vine după o dublă victorie în faţa propriilor suporteri, ultimele partide jucate fiind în compania echipei CS Universitatea Craiova.

Tehnicianul gorjenilor spune că amfitrionii au un moral bun după jocurile de verificare. “Sigur contează, mai ales că echipa din Craiova a terminat pe podium anul trecut. Se pare că noi avem un lot mult mai bun decât în sezonul precedent. Practic, am evoluat destul de relaxaţi, am rulat tot lotul şi am câştigat fără probleme. Am fost tot timpul la conducerea partidelor”. Din fericire pentru gazde, toţi handbaliştii sunt apţi de joc înainte de meciul cu Reşiţa. “S-au refăcut şi cei accidentaţi, de marţi s-au antrenat toţi, inclusiv Dorin Dragnea. Medicul spune că va fi 100% din punctul lui de vedere. El a pierdut puţin din perioada de pregătire, dar la experienţa lui cred că poate trece peste, iar individual poate să rezolve multe situaţii de joc”, a mai spus Gorun.