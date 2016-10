UCB, învinsă la Sighişoara

Handbaliştii gorjeni au pierdut partida de la HCM Sighişoara. Deşi au avut un avantaj minim la pauză, elevii lui Adrian Gorun au cedat teren în a doua repriză, scor final 37-32. Antrenorul oaspeţilor a pus eşecul şi pe seama arbitrajului, dar a recunoscut că echipa sa trebuie să capete maturitate. “Ca toate meciurile pentru noi, şi acesta a fost un meci greu. Am jucat prima repriză bine, şi am intrat la pauză cu un avantaj de un gol, 14-13. Am mai avut şi câteva ratări, puteam să avem mai multe goluri avantaj. În cea de-a doua repriză scorul s-a întors împotriva noastră şi cu ajutorul arbitrilor. Este vorba de peste 10 mingi pe care ni le-au luat pe nedrept. Elevii mei sunt tineri şi nu prea ştiu să joace împotriva arbitrajului, adică să joace la siguranţă, să nu mai dea mingi la înghesuială, acolo unde arbitrul poate să facă ce vrea. În fiecare meci învăţăm, pentru că toate jocurile sunt de alt nivel, nu mai suntem la juniori”, a spus Gorun.

Trupa din Tg-Jiu stă în această săptămână, iar următorul meci va avea loc, cel mai probabil, pe 12 noiembrie. UCB-iştii au trei victorii şi două înfrângeri în Seria B din Divizia A.

Cătălin Pasăre