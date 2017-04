UCB îşi continuă parcursul bun din retur

Echipa de handbal CS Universitatea Constantin Brâncuşi Târgu-Jiu este neînvinsă în 2017. Mai mult, trupa pregătită de Adrian Gorun şi Bogdan Chepea a bifat al doilea succes consecutiv, după ce s-a impus cu 34-28 (17-12) în deplasarea de la HC Sibiu. Cel mai bun marcator al oaspeţilor a fost căpitanul Sabin Constantina cu 9 reuşite. La finalul meciului, antrenorul principal al gorjenilor a declarat că victoria este una meritată. “Am reuşit să-mi ţin jucătorii cu picioarele pe pământ şi am făcut un meci foarte bun. I-am dominat la toate capitolele. Am condus încă din minutul 3-4, au mai fost câteva secvenţe de scor egal în prima repriză, dar finalurile ambelor părţi ne-au aparţinut într-un mod categoric. Jucătorii mei sunt bine pregătiţi fizic şi am reuşit să trecem la un forcing, să ne detaşăm. E un lucru pozitiv, echipa a crescut şi asta se vede”, a spus Gorun. Gorjenii au urcat pe locul 6 în clasament, iar tehnicianul formaţiei noastre speră ca seria de invincibilitate să continue. “Am început returul acesta foarte bine, sunt mulţumit până în momentul de faţă şi sper ca jucătorii să-mi acorde acelaşi respect, şi asta numai prin rezultate. Asta îmi doresc de la ei, pentru că eu le dau toată priceperea mea. Mi-aş dori să nu pierd niciun joc, indiferent de adversar. E o provocare”.

UCB Tg-Jiu: Sabin Constantina – 9 goluri, Vlad Mladin – 7, Cătălin Popescu – 5, Raul Heimbach – 4, Bogdan Ivăşchescu – 4, Mihai Dumitrescu – 3, Ionuț Ungureanu – 2, Ovidiu Zamfira, Mihai Cosolan, Alexandru Lăcătuşu, Alberto Şerban, Denis Țiu. Portari: Raul Fîntîna şi Boban Vuița. Antrenori: Adrian Gorun şi Bogdan Chepea. Delegat, Robert Sakizlian.

Cătălin Pasăre