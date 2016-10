UCB Tg-Jiu leagă victoriile!

Handbaliştii de la C.S. Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu au obţinut cel de-al doilea succes consecutiv în Liga Naţională. Deşi au fost învinşi în prima rundă pe teren propriu de către CSM Oradea, elevii lui Adrian Gorun s-au redresat imediat şi au reuşit două victorii afară. Astfel, după izbânda de la Sighişoara, gorjenii au bătut “afară” şi la C.S. Avram Iancu Arad, scor 30-34. Oaspeţii au condus ostilităţile şi înainte de pauză, când tabela arăta 15-17. Cu 3 meciuri la activ, echipa din Tg-Jiu ocupă locul 5 în clasament.

“Moralul băieţilor e foarte bun. A fost un meci greu, am întâlnit o echipă puternică, masivă în comparaţie cu băieţii noştri. Ei au fost foarte agresivi, iar arbitrajul a fost mediocru, chiar slăbuţ, nu mă aşteptam. Au fost foarte multe forţări care erau foarte clare, nu le-au dat. Au încercat să ţină scorul strâns, poate se gândeau că ne dezavantajează pe final. Noi am dominat la capitolul viteză, băieţii au avut atitudine. Pot să spun că în ultimele 4 minute am fost peste ei. În prima repriză am condus constant la două goluri, după care au revenit, un pic şi cu ajutorul arbitrilor, dar în finalul meciului au căzut fizic. Noi am fost mai bine pregătiţi din acest punct de vedere datorită antrenamentelor care se fac în fiecare zi”, a declarat antrenorul secund al echipei, Bogdan Chepea.

Acesta a mai spus că echipa este pe drumul cel bun, în ciuda înfrângerii din prima rundă: “Ştim destul de bine că Oradea, anul trecut, a terminat pe locul 2. E o echipă care nu de anul acesta a intrat în divizie. Aveau o experienţă, ne-a fost frică, dar băieţii sunt foarte motivaţi, foarte dornici să joace şi să demonstreze că se poate. Asta vrem să demonstrăm cu toţii! Vrem să formăm o echipă, vrem să facem un lucru foarte bun pentru sportul gorjean”.

Cătălin Pasăre