UCB, un nou eşec acasă

Meciurile de pe teren propriu par să nu le priască handbaliştilor gorjeni. Echipa CSU Constantin Brâncuşi a fost învinsă, sâmbătă, de către formaţia CS Universitatea Cluj, scor 28-30. Căpitanul gazdelor, Alexandru Mănescu, a declarat după partidă că trupa care a greşit mai puţin s-a impus. Mai mult, UCB-iştii au încă probleme din punct de vedere medical. “Eu spun că detaliile au făcut diferenţa, adică mingile scăpate de noi inexplicabil, un şut nelalocul lui… În plus, echipa din Cluj a avut un joc mai exact ca noi, au greşit mai puţin. Valoric nu sunt peste noi, dar am jucat cu doi accidentaţi, Sabin Constantina şi Vlad Mladin, care nu au putut evolua la capacitatea lor maximă. Nu s-a pus problema de o diferenţă valorică. Fiind un jucător important, un jucător de lot, Constantina s-a accidentat mai grav şi se va duce la un control să vadă ce are. Vlad a avut nişte dureri săptămâna asta, s-a antrenat doar o zi”, a precizat Mănescu.

Echipa pregătită de Adrian Gorun are un parcurs echilibrat în Seria B, contabilizând 4 victorii şi 4 înfrângeri. “E un bilanţ satisfăcător, dar ne pare rău că nu putem câştiga acasă, asta e marea noastră nemulţumire. Aşa, dacă stăm să ne gândim, rezultatele sunt mulţumitoare. Suntem pe locul 6, suntem în cărţi, sperăm să câştigăm acum la Timişoara. Urmează HCM Baia Mare acasă, sperăm să facem un joc bun şi să vedem ce putem scoate. Intenţionăm să recuperăm punctele pierdute cu Clujul la Craiova în deplasare”, a mai spus Mănescu.

Cătălin Pasăre