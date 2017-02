Ultimele runde, palpitante pentru play-off

Sistemul play-off – play-out, implemenat de curând în fotbalul românesc, are și bune şi rele. Avem mai multe meciuri tari, dar partidele din jumătatea inferioară a clasamentului sunt urmărite de foarte puţini spectatori. În orice caz, ultimele două etape din sezonul regulat sunt interesante doar datorită faptului că vor stabili primele 6 competitoare, aici lupta fiind foarte strânsă. Astra are un parcurs senzaţional în ultima vreme, şi are o restanţă cu Poli Iaşi, în timp ce Dinamo îşi joacă ultimele şanse cu echipele din Oltenia, Craiova şi Pandurii.

Etapa 25

ASA Tg-Mureş – FC Voluntari

FC Viitorul – ACS Poli

Dinamo – CS U Craiova

FC Botoşani – Pandurii

Gaz Metan – FC Steaua

Concordia – Astra

CSM Poli Iași – CFR Cluj

Etapa 26

CS U Craiova – Gaz Metan

FC Steaua – ASA Tg-Mureş

FC Voluntari – CSM Poli Iași

CFR Cluj – FC Viitorul

ACS Poli – Concordia

Astra – FC Botoşani

Pandurii – Dinamo

Clasament Liga 1

1 F.C. Viitorul 24 34-21 48

2 FC Steaua Bucureşti 24 32-20 45

3 CS U Craiova 24 34-24 40

4 Gaz Metan Mediaş 24 35-25 38

5 CFR 1907 Cluj 24 39-22 37*

6 Dinamo Bucureşti 24 36-32 35

7 Astra Giurgiu 23 23-25 35

8 F.C. Botoşani 24 27-27 29

9 FC Voluntari 24 30-36 29

10 CSM Poli Iași 23 24-26 26

11 Concordia 24 15-28 24

12 Pandurii Tg-Jiu 24 23-37 19**

13 Poli Timișoara 24 24-36 13***

14 ASA Tg-Mureş 24 19-36 10****

* Echipă penalizată cu 6 puncte

** Echipă penalizată cu 6 puncte

*** Echipă penalizată cu 14 puncte

**** Echipă penalizată cu 9 puncte

Cătălin Pasăre