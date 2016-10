Ultimul cartuş! Pandurii a respectat derbiul, dar a pierdut în finalul jocului

Pandurii a pierdut în ultimul minut derbiul Olteniei, dar acest lucru pare să nu mai conteze foarte mult pentru gorjeni. La Tg-Jiu “se sparge” şi echipa de fotbal, şi este evident că actuala conducere, cu tot cu preşedintele clubului, au ales greşit strategia după refuzul CEO de a mai pompa bani în sport.

Filmul meciului

Craiova era favorită certă pe hârtie în partida de pe Extensiv, dar meciul din Bănie a fost unul echilibrat având în vedere frământările de la Pandurii. Jucătorii echipei oaspete au intrat pe teren cu 10 minute întârziere, protestând, poate pentru ultima oara, împotriva deciziilor acţionariatului. Universitatea a avut mai multe oportunităţi în prima repriză, dar Andrei Ivan s-a jucat din nou cu inima lui Mulţescu în minutele 34 şi 45. Deşi gazdele au fost mai prezente în ofensivă, cea mai mare oportunitate a primei reprize i-a aparţinut lui Valentin Alexandru, care a lovit transversala după un corner. Scorul a fost deschis de amfitrioni imediat după pauză. Sânmărtean a făcut o greşeală de începător la mijlocul terenului, iar Zlatinski i-a pasat lui Măzărache, care de la 15 metri nu i-a dat şanse lui Stanca (53`). Acelaşi Măzărache şi-a trecut în cont o oportunitate uriaşă în minutul 64, când nu a fost în stare să împingă balonul în poartă din 3 metri. Bulgarul Popov a ratat desprinderea în minutul 80, iar Ţucudean părea că a dat lovituta pentru panduri în minutul 84. Atacantul gorjenilor s-a înălţat perfect la o centrare trimisă de Pleaşcă şi a egalat scorul. Apărarea visătoare a gorjenilor nu a putut rezista până la final, Andrei Ivan punctând în minutul 90 sub privirile neputincioase ale lui Vasiljevic. Ultima fază notabilă s-a petrecut în prelungiri, când şutul lui Voiculeţ a trecut puţin pe lângă poartă. Pe Pandurii o aşteaptă reorganizarea, iar la Craiova se visează frumos.

Grigoraş: “Am încercat să ne ridicăm la nivelul adversarului”

Evident, în condiţiile actuale, Petre Grigoraş nu avea cum să-şi critice elevii după meci. Antrenorul gorjean a declarat că echipa sa a dat tot ce avea mai bun, în ciuda pregătirii care nu s-a prea făcut. “Un derby care s-a ridicat la un nivel destul de bun. Două stări total diferite, una pe val, cu totul la zi, nici jucătorii nu vor să îi mai asculte pe cei de la Craiova, care sunt plătiți. Noi venim după o săptămână agitată, jucătorii nu s-au antrenat. Dar când au intrat pe teren au uitat de toate necazurile. Am încercat să ne ridicăm la nivelul adversarului. Am pierdut pe final, un pic de ghinion, de neatenție. În tur am câștigat noi pe final. Aș fi vrut să fim mai atenți în ultimele 2-3 minute. Îi felicit pentru atitudinea și jocul prestat. Problema este mai veche, au fost promisiuni nu neapărat recente, s-au simțit mințiți și lucrul ăsta i-a afectat cel mai tare. Au vrut să boicoteze partida, dar nu am fost de acord. Ne-a ajuns cuțitul la os, nu se vede nicio luminiță. Îi înțeleg”, a spus Grigoraş.

Pe de altă parte, antrenorul Craiovei, Gheorghe Mulţescu, a dat din nou vina pe oportunităţile irosite pentru finalul incendiar de meci: “Nu mai risc, sunt cu pastilele la mine. Din păcate nu reușim să limităm numărul ratărilor. Era nedrept să se termine 1-1. Pentru că am avut atâtea oportunități să ne dublăm avantajul. Sincer, nu mai știam ce să fac: să-l scot pe Măzărache, să-l bag, iar să-l scot, pentru că a ratat o ocazie monumentală și după a deschis scorul. Nu suntem scutiți de emoții până la final. Nu am ajuns întâmplător atât de sus în clasament, ci prin munca, truda noastră“.

“Nu doar la meciul acesta am ratat, la majoritatea partidelor ne creăm ocazii uriașe. Trebuie să fim mai atenți în fața porții pentru că dacă vom întâlni echipe pragmatice, care fructifică toate șansele, iar noi continuăm să ratăm, va fi foarte greu să ne apropiem victoria”, a spus atacantul gazdelor, Simon Măzărache.

“Este o victorie importantă, care ne consolidează poziția pe podiumul Ligii 1. Astăzi am avut trei ocazii mari în prima repriză, mă bucur că în minutul 90 a venit golul și că a adus victoria”, a declarat Andrei Ivan.

Pleacă Petre Grigoraş?

Pandurii ar putea schimba antrenorul în perioada următoare, Petre Grigoraș urmând să se decidă dacă va rămâne în Gorj după discuţiile din această săptămână. “Situaţia e atât de delicată, încât nu ştiu ce să zic, dacă voi rămâne sau nu. Vedem marți, miercuri. Vor fi nişte discuţii cu administratorii care se ocupă de insolvenţă. Probabil vor veni cu nişte propuneri care nu vor fi acceptate”, a declarat tehnicianul.

Pe de altă parte, preşedintele Narcis Răducan a declarat că va rămâne până în iarnă, iar actualul antrenor are şanse mari să facă acelaşi lucru. “Singurul motiv pentru care rămân este acela de a fi alături de băieţii pe care i-am convins să vină la Tg-Jiu şi să facă performanţă. Cred că merită să rămân pentru aceşti băieţi până în decembrie. Cred că şi Petre Grigoraş va rămâne până în iarnă, şi sunt convins că vor rămâne şi o parte din jucători. Sigur, cea mai mare parte dintre jucătorii străini vor dori să plece şi chiar au solicitat o întrevedere. Mi se pare şi normal, atât timp cât nu mai putem ajunge la nivelul salariilor lor. Cred că s-a terminat cu performanţa la Pandurii”, a spus Răducan.

Cătălin Pasăre

Universitatea Craiova– Pandurii Târgu Jiu: 2-1 (0-0)

Au marcat: Măzărache 52`, Ivan 90` / Țucudean 84`

Stadion: Extensiv, suporteri: 5.000

Universitatea: Calancea – Briceag, Kay, Acka, Vătăjelu – Zlatinski, Bancu (88` Rambe), Popov – Măzărache (90+2` Kelic), Ivan, Rocha (79` Gustavo). Rezerve: Popescu, Vlădoiu, Manea, Surugiu. Antrenor: Gheorghe Mulțescu

Pandurii: Stanca – Pleașcă, Pițian (17` Pârcălabu), Vasiljevic, Bunoza – Răuță, Sânmărtean – Antal (46` Ungurușan), Voiculeț, V. Munteanu (58` Țucudean) – V. Alexandru. Rezerve: Lazar, Hlistei, Obodo, Buijs. Antrenor: Petre Grigoraș.

Arbitri: Adrian Cojocaru – Vasile Marinescu, Ciprian Danșa. R.: Andrie Chivulete

Observatori: Romulus Gabor, Cornel Sorescu