Un fleac! Universitatea Craiova – FC Voluntari: 5-0

“Ştiinţa” a început într-o manieră entuziasmantă noul an. Gazonul execrabil de pe Extensiv nu a oprit demonstraţia de forţă a Craiovei care şi-a demolat prima adversară din 2017, FC Voluntari. Elevii lui Gheorghe Mulţescu au atacat în permanenţă, iar defensiva lui Florin Marin a primit lovitură după lovitură. Gazdele au irosit ocazii bune în primele 20 de minute, dar odată cu golul lui Rocha (`33), oltenii s-au dezlănţuit, ridiculizându-şi adversara. Scorul la pauză a fost 2-0, după ce Bancu a luat pe cont propriu o acţiune pornită de Băluţă şi, după o cursă frumoasă, l-a executat pe Bornescu. Băluţă şi-a continuat recitalul în partea secundă, pasele ideale date de Bancu şi Ivan ajutându-l pe mijlocaşul ofensiv al Craiovei să devină omul meciului (47`, 66`). Andrei Ivan a închis tabela în minutul 79, iar prestaţia sa de pe Extensiv a demonstrat, încă o dată, că vârful Craiovei merită banderola.

Universitatea Craiova – FC Voluntari: 5–0

Au marcat: Rocha 33`, Bancu 43`, Băluță 47`, 66`, Ivan 79`

Universitatea: Calancea – Dimitrov, Popov, Kelic, Briceag – Mateiu, Zlatinski (86` Screciu), Băluță (76` Petre), Bancu, Rocha, Ivan (80` Madson). Rezerve: Mingote, Acka, Măzărache, Gustavo. Antrenor: Gheorghe Mulțescu

FC Voluntari: Bornescu – Filipov, Maftei, Spahija, Acsinte – Căpățână, Tăbăcariu (46` Deac), Lazăr – Marinescu – Ivanovici (56` Curelea), Cernat (67` Balaur). Rezerve: Balauru, Coman, Cazan, Popadiuc. Antrenor: Florin Marin

Arbitri: I. Călin – S. Gheorghe, V. Avram. R: L. Ionașcu

Mulţescu: “Sunt bucuros de scor, dar și de evoluția echipei”

Antrenorul Universităţii a declarat la finalul confruntării că echipa sa a obţinut o victorie importantă, iar startul Craiovei le poate consolida moralul jucătorilor. Experimentatul tehnician nu vrea să audă încă de titlu până când formaţia pe care o conduce nu intră matematic în play-off. “Până în minutul 40 am crezut că e un deja vu. Am ratat ocazii mari și credeam că e un nou scenariu pe care l-am mai văzut. Dar am fost mai preciși și am profitat și de spațiile lăsate de adversar. Sunt mulțumit de scor. Cei de la Voluntari au jucători care știu cu mingea, au avut posesie. Dar noi am venit peste ei. Suntem deja un grup unit, mai e un pic de lucrat. Deocamdată am luat o opțiune pentru play-off și e bine că am trecut de bariera de două goluri. Era important să câștigăm acest meci, mai ales că era primul oficial al anului. Aveam nevoie de o confirmare. Sunt bucuros de scor, dar și de evoluția echipei. Și mai sunt fericit pentru că am rezolvat cele două mari probleme ale echipei, cu atacul, dar și apărarea, care a funcționat fără cusur. Nu are rost să vorbim acum de campionat, e doar un meci și nimic rezolvat. Mai sunt patru partide până la play-off”, a spus Gheorghe Mulţescu. “Nu prea am reușit performanța de a marca 5 goluri într-un meci. Contează la noi că suntem o echipă închegată, am lucrat mult în cantonament. Va fi un meci greu la Botoșani, cu toate că e o echipă care s-a mai schimbat. Noi vom juca la victorie, ca orice meci. Dacă menținem ritmul acesta, cu siguranță că lumea ne va lua în calcul pentru titlu”, a spus unul dintre protagoniştii meciului, Nicuşor Bancu. “Mă bucur că am reușit să învingem. Este o victorie meritată, ne-am pus la punct în fața porții, înainte ratam foarte mult. Mă bucur de cele trei puncte, dar și pentru golurile și pasele de gol pe care le-am dat. Am vrut să-mi ajut echipa, să am realizări, nu contează cine înscrie. Am avut avantaj încă de la pauză și sunt foarte fericit. Ne-am pus la punct pe faza ofensivă, am avut ocazii în afară de cele cinci goluri. Avem speranțe la podium”, a spus cel mai bun jucător de pe teren, Alexandru Băluţă.

Rambe-out! Bucurică-in?

Înainte de meciul cu FC Voluntari, oficialii craioveni au anunţat şi iminenta despărţire de vârful din Insulele Capului Verde, Rambe. Cu evoluţii foarte modeste, Rambe (27 de ani) s-a remarcat în tricoul “Ştiinţei” doar după un scandal la meciul cu Viitorul, motiv în plus pentru ruptura dintre cele două părţi. “Venit în această vară la echipa olteană, Rambe nu s-a adaptat. A fost folosit în 12 partide, dar nu a reușit să fie decisiv în aceste jocuri. Din acest motiv, clubul și jucătorul au hotărât, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale”, se arată pe csuc.ro. În altă ordine de idei, conducerea Craiovei încearcă să-l transfere încă din această iarnă pe Bogdan Bucurică (30 de ani) de la Concordia Chiajna. Fundaşul stânga şi-a dat acordul să vină la Craiova din vară, dar Mulţescu l-ar dori încă de acum, mai ales că Marius Briceag este suspendat pentru partida din runda următoare, cu FC Botoşani.

Cătălin Pasăre