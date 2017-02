Un fost antrenor al Pandurilor a plecat la Roma

Edi Iordănescu le-a purtat noroc romanilor. Fostul tehnician de la Pandurii s-a aflat în capitala Italiei pentru “perfecţionare” şi a ales să studieze metodele de antrenament ale lui Luciano Spalletti. Iordănescu a fost prezent, marţi, în tribunele Stadionului Olimpic din Roma, când formaţia gazdă s-a impus clar împotriva Fiorentinei, scor 4-0. De altfel, antrenorul asistase şi la victoria din Cupă împotriva Sienei (2-1). Acesta a ajuns în “familia” romană şi cu ajutorul lui Bogdan Lobonţ şi s-a declarat încântat de ce a descoperit în Italia. “Am prins un ciclu săptămânal. Deşi ştiam că voi veni la unul dintre cele mai importante cluburi din Italia, iar Italia fotbalistică înseamnă enorm, tot am rămas impresionat. Organizarea se apropie de perfecţiune. E adevărat că am şi termen de comparaţie, cu ceea ce se întâmplă la noi, dar chiar e special. Totul controlat, pază, nu intră nimeni care nu are ce să caute acolo, ordine, disciplină. Şi, da, curăţenie de zici că eşti într-o fabrică de medicamente. Mister Spalletti se implică în tot antrenamentul. Desigur că deleagă din sarcini, dar încearcă să controleze absolut tot. Are 9 sau 10 asistenţi, de la secunzi până la preparatori, analişti, antrenor care se ocupă de fazele fixe… Din păcate, la noi nu se poate aşa ceva, deşi este un lux necesar”, a spus Iordănescu pentru DigiSport. Acesta a avut cuvinte de laudă şi pentru veteranul Francesco Totti. “La 40 de ani, Totti este privit cu respect maxim. Se implică în antrenament şi este foarte serios. E adevărat însă că se vede că nu mai e la prima tinereţe şi în anumite momente nu bagă piciorul la clinciuri aşa cum o făcea la 20 de ani. Dar să te antrenezi alături de un astfel de fotbalist este ceva cu totul şi cu totul special”, a declarat antrenorul.

Iordănescu a rămas fără angajament după ce a rupt contractul de CSKA Sofia. S-a speculat că fostul antrenor al Pandurilor va ajunge la FC Voluntari sau Concordia Chiajna, dar Edi şi-a “amânat” revenirea în fotbalul românesc.

Cătălin Pasăre