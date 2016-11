Un gorjean merge în Italia după titlul mondial!

Unul dintre cei mai promiţători luptători din ţară, gorjeanul Andrei Bujor, va lupta, la sfârşitul săptămânii, pentru centura mondială. La doar 18 ani, Andrei va da piept cu italianul Nicola Sanzione. Adversarul său este mai experimentat, dar nu e prima oară când sportivul antrenat de Gabi Voicu se luptă cu oponenţi mai mari ca el. În urmă cu 2-3 ani, Andrei a început să se bată în ţară cu luptători mai vârstnici, deoarece nu mai avea rivali la categoria sa de vârstă. Sanzione are 21 de ani, dar şi o experienţă internaţională mai mare.

“Andrei va lupta pentru titlul mondial la categoria 70 de kg. El practică de 10 ani kickboxingul la Clubul Sportiv V Dragon Tg-Jiu. Anul acesta a fost campion naţional, a luptat la 75 de kilograme şi este campion recunoscut de Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact. A fost selectat pentru a lupta în Italia, el a mai avut meciuri internaţionale. Va avea în faţă un adversar foarte puternic, are şi el multe titluri până la ora actuală, şi este mai mare la vârstă ca Andrei. Cu toate acestea, experienţa sportivului nostru este foarte bună şi sper să facă un meci pe măsură. Titlul ar însemna foarte multă mulţumire şi având în vedere faptul că am muncit foarte mult, cred că merită acest titlu. Având în palmares foarte multe, cred că l-ar merita şi pe acesta”, a spus antrenorul Gabi Voicu. Acum doi ani, Andrei Bujor a cucerit bronzul într-o competiţie similară la Verona. Deşi avea 16 ani, sportivul din Gorj a fost încadrat la seniori.

Cătălin Pasăre