Un nou început pentru handbalul gorjean! Alex Mănescu: “Suntem o familie”

Handbalul a prins din nou viaţă la Tg-Jiu, iar echipa de la C.S.U. Constantin Brâncuşi îşi propune să crească frumos în peisajul autohton. Formată în mare parte din tineri care vor face tranziţia spre handbalul mare, trupa gorjeană pare că s-a făcut după principii sănătoase, şi din jucători care ştiu ce înseamnă să evoluezi pentru clubul din propriul oraş. Căpitan este tânărul Alex Mănescu, care, la 20 de ani, poartă cu mândrie banderola.

“Sunt onorat să fiu căpitanul băieţilor, dar tot timpul deciziile le luăm împreună. Nu suntem o echipă, suntem o familie, împreună cu antrenorul nostru Adrian Gorun. Toţi am avut oferte de la echipe de primă ligă şi de la alte echipe de liga a doua, dar ne-a plăcut proiectul şi am zis să rămânem aici, să facem ceva pentru noi şi să nu devenim jucătorii altor formaţii”, a spus Mănescu.

“Universitarii” au bifat o victorie şi o înfrângere în primele două etape din Divizia A, dar liderul echipei spune că este satisfăcut de parcursul din rundele inaugurale: “A fost un început greu, Oradea fiind o echipă care vrea să promoveze. Trac nu cred că a fost, prin jocul nostru bun am reuşit să trecem peste. De atâţia ani suntem colegi, vă daţi seama că există omogenitate. După aceea, a venit meciul cu Sighişoara. Scorul nu arată exact ce a fost în teren. Meciul a fost foarte strâns până în minutul 45, la 2-3 goluri, dar valoarea individuală, valoarea echipei, şi-a spus cuvântul. Chiar suntem mulţumiţi de începutul acesta”.

Echipa are ca obiectiv, în acest sezon, să consolideze relaţiile de joc şi să facă meciuri cât mai bune, asta deşi handbaliştii şi-au propus să termine în primele 6. “Avem posibilitatea de a juca fără o presiune suplimentară pe umeri, fără să ne intereseze foarte mult rezultatul final”, a adugat Mănescu. Alex are şi un regret, acela că nu a apucat să joace, şi la noua echipă, cu fratele său, Bogdan. Cel din urmă şi pivotul Mihai Becheru au semnat cu CSM Bucureşti. “Cu ei era echipa completă. Era greu să refuze oferta de la CSM, dar Bogdan îşi doreşte ca peste trei ani, când îi expiră contractul, să se întoarcă. Dacă lucrurile merg cum trebuie, şi totul este cum trebuie, se va întoarce acasă”, a spus căpitanul formaţiei gorjene.

C.S.U Constantin Brâncuşi stă în această rundă, urmând ca săptămâna viitoare să se deplaseze la ACS Avram Iancu Arad: “Cred că ne ajută pauza competiţională, putem pregăti meciul mult mai bine. Noi ne dorim personal să câştigăm şi vom da tot ce ţine de noi. Echipa din Arad a avut un început foarte bun, a bătut echipa din Sibiu, echipă cu jucători buni, dar şi ea este nouă în competiţia asta”.

Are o clauză specială!

Tânărul inter stânga de la Tg-Jiu are stipulat în contract că nu va evolua în oraşul lui Brâncuşi decât sub comanda mentorului său, profesorul Adrian Gorun. Acest amănunt a fost dezvăluit de decanul Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale din cadrul UCB, Monica Bîcă. Membră în Consiliul de Administraţie al noului club sportiv, Bîcă a spus că handbaliştii sunt foarte ataşaţi de antrenorul lor: “Domnul profesor Adrian Gorun este cel care a crescut aceşti copii, este meritul lui că au ieşit vicecampioni naţionali. Vreau să vă spun că sportivii îl iubesc tare mult, şi chiar Alex şi-a dorit să treacă în contract faptul că nu va lucra niciodată cu un alt antrenor. Dacă vom merge mai departe pe aceleaşi criterii de onestitate şi de încredere nu se vor schimba lucrurile în conducerea echipei”.

Cătălin Pasăre