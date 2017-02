Un olandez întăreşte apărarea Pandurilor! Erico şi Elton, ca şi plecaţi

Pandurii se reinventează din mers. Pentru că defensiva pare punctul nevralgic, echipa din Tg-Jiu a ajuns la un acord cu un fotbalist din Olanda. Flavius Stoican are misiunea dificilă să urmărească mai mulţi sportivi, în acest sens fiind organizat şi un meci amical între fotbaliştii veniţi în probe la trupa gorjeană şi Cetate Deva. Jeffrey Ket este ultima adiţie din lotul pandurilor, fundaşul olandez venind de la AS Trencin. Acesta are 23 de ani şi poate evolua atât în centrul defensivei, dar şi pe bandă sau la închidere. Cota sa pe transfermarkt este de 100 de mii de euro. “Am finalizat o discuţie cu un jucător olandez. Este vorba de Jeffrey Ket, care a jucat ultima oară la AS Trencin, în Slovacia. A jucat şi în preliminariile Champions League, un jucător polivalent care joacă şi fundaş central şi mijlocaş la închidere. La Trencin a fost folosit mai mult fundaş dreapta. Sper să parafăm actele, să treacă în programul echipei şi să ne ajute foarte mult. L-am urmărit mult pe acest jucător împreună cu antrenorul şi am finalizat discuţiile. A venit pe aceiaşi bani, nu există sume mai mari, este în nota echipei”, a precizat directorul sportiv Robert Bălăeţ.

Din nefericire, procedura de insolvenţă în care se află Pandurii blochează revenirea fraţilor Da Silva, Elton şi Erico. Cei doi trebuie să fie foarte răbdători ca să îmbrace din nou tricoul alb-albastru, dar răbdarea înseamnă, uneori, bani pierduţi în lumea fotbalului.

“Cu ei a fost o problemă de la început, ştiam în ce ne băgăm. Ştiam că o să fie o problemă cu obţinerea permisului de şedere şi de muncă. Suntem o echipă în insolvenţă, trebuie aşteptat planul de reorganizare. După ce se face acest plan, de abia atunci se pot face actele pentru aceşti jucători. Deci, cred că, cel puţin o lună de acum încolo, aceşti jucători nu vor putea juca pentru Pandurii Tg-Jiu şi nu ştiu dacă ei sunt dispuşi să aştepte atâta timp să rămână la Tg-Jiu. Noi avem nevoie mare de ei, dar stau şi nu încasează banii, aceia puţini care sunt. Ei s-au pregătit normal cu echipa”, a precizat Bălăeţ.

Ar mai vrea un atacant

Pandurii încearcă să mai aducă un fundaş de bandă stângă şi un mijlocaş central, dar, foarte probabil, gorjenii vor urmări să-şi întărească şi ofensiva. “Nu ne repezim să aducem jucători de dragul de a aduce. Îi studiem şi mai aflăm şi despre caracterul lor, şi despre felul cum se adaptează la echipe, ce au făcut pe acolo. Preferăm să rămânem cu aceştia decât să aducem jucători care să strice vestiarul”, a spus Bălăeţ. Deşi la Pandurii s-a speculat că ar fi vrut să ajungă Mihai Dina sau Florin Costea, trupa noastră stă acum în Daniel Mărgărit şi Gabriel Dodoi, singurii atacanţi veritabili din lot. “Vârf este Mărgărit, pe care eu îl cunosc de 4-5 ani, de când l-am promovat la echipa de Divizia C. Este cu un an mai mic decât generaţia lui Piţian, Dănăricu. E din generaţie cu Pîrcălabu, un jucător de foarte bună calitate, este un atacant veritabil, dar are şi circumstanţe atenuante pentru că este un jucător de combinaţie. Noi nu i-am atacat foarte tare pe cei de la Iaşi, şi probabil că el nu a sărit în evidenţă. Dar a făcut efort şi mă gândesc că, pe parcurs, va deveni jucătorul în care noi credem foarte mult. Mai e Dodoi vârf de atac. Negruţ e mai mult un mijlocaş ofensiv, un al doilea vârf”, a mai spus Bălăeţ.

Cătălin Pasăre