Un pandur, chemat la naţională

Tânărul fotbalist al echipei Pandurii, Yasin Hamed, a fost convocat la naţionala Under 18 a României. Astfel, la finalul săptămânii, Hamed se va deplasa în Italia pentru a lua parte la turneul internaţional “Roma Caput Mundi!” Acţiunea are loc în vederea constituirii echipei naţionale Under 19. Hamed este născut în România, la Salonta, dar are şi naţionalitate sudaneză (după tată). În vârstă de 17 ani, Hamed a bifat 5 jocuri în prima ligă. “L-am văzut acum un an, un an şi ceva. Are o viteză foarte bună, o tehnică desăvârşită, loveşte bine mingea cu ambele picioare, dar este un jucător ca toţi ceilalţi din această echipă, trebuie să muncească”, spunea directorul sportiv al clubului, Robert Bălăeţ, despre Hamed. Yasin a fost convocat în premieră la naţionala de juniori şi este convins că prima selecţie va reprezenta un pas înainte în carieră. “Sincer să fiu nu mă așteptam deloc. Am primit vestea spontan şi sunt foarte fericit. Aş vrea să mai adaug că pentru mine este un plus în carieră această convocare la echipa naţională, dar este foarte important şi cum mă prezint la echipa de club.Îi cunosc pe câțiva din viitorii colegi de la acţiunile de selecţie. În ceea ce mă priveşte o să dau tot ce am mai bun la acest turneu din Italia şi cred că o să am aceleași şanse cu restul coechipierilor mei. Numele meu nu aduce a nume românesc, dar eu pot sa zic că mă simt român, sunt aici de când m-am născut, aici am crescut şi îmi place enorm ţara mea”. Pe de altă parte, tânărul fotbalist crede că trupa gorjeană se va salva de la retrogradare, deoarece Flavius Stoican a creat, în scurt timp, un grup unit la Târgu-Jiu. “Sper să câştigăm cât mai multe meciuri. Mă înțeleg bine cu toţi colegii, am întâlnit aici jucători cu experiență care mă ajută mult. Avem şanse mari să evităm retrogradarea deoarece suntem o echipă unită şi avem un antrenor care se implică mult reușind să ne motiveze”. Reunirea lotului Under 18 este programată pe 25 Februarie 2017, la Centrul de Fotbal de la Buftea.

Turneul va avea loc în perioada 25 februarie – 03 martie 2017, după următorul program:

• 27 Februarie 2017 : România – Țara Galilor(WCFA)

• 28 Februarie 2017 : Grecia (EPS PELLAS) – România

• 02 Martie 2017 : C.R. Lazio – România

• 03 Martie 2017 : FINALA (În cazul calificării)

Cătălin Pasăre