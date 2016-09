Universitatea are meci “de şase puncte” la Voluntari!

După două rezultate de egalitate care i-au dus pe locul 4, doljenii vor să obţină un nou succes în deplasare. Precedentul a venit chiar pe terenul campioanei în exerciţiu, Astra Giurgiu, în runda cu numărul 3. Antrenorul Universităţii Craiova, Gheorghe Mulţescu, a declarat că echipa sa trebuie să fie mai eficientă dacă doreşte să învingă: “Obiectivul meu personal este să câștig fiecare meci, iar cel mai greu va fi primul, adică jocul de miercuri. Dat fiind că meciurile sunt la distanță de două zile este posibil să apară schimbări în primul 11. Nu consider că împotriva celor de la CFR și Chiajna am făcut meciuri slabe, problema este că nu am câștigat. Dorim să jucăm mai bine și să fim mai eficienți“. Mulţescu a antrenat şi echipa din Voluntari în sezonul trecut, dar spune că ilfovenii formează un grup mai puternic ca în campionatul precedent. Poziţiile celor două formaţii în clasament garantează că duelul va fi unul încins. “Ne așteaptă o deplasare de șase puncte pentru că și Voluntari ocupă o poziție apropiată de play-off. Este important să câștigăm împotriva unei echipe care vrea să ajungă în primele șase. Voluntariul a arătat forță de joc în meciurile de pe teren propriu, a obținut victorii spectaculoase, cu goluri multe. Față de echipa pe care am antrenat-o eu, au apărut jucători noi, Cernat și Ivanovici, care pot face diferența. În față stau bine, dar au probleme în defensivă, fapt vizibil și în ultimul meci. Ne dorim să profităm de ele”, a spus tehnicianul Craiovei.

Golgheterul echipei din Bănie după primele runde, Simon Măzărache, speră să perforeze şi poarta Voluntariului, iar “Ştiinţa” să se întoarcă acasă cu 3 puncte. “Nu va fi un meci ușor la Voluntari, este una dintre echipele bune ale campionatului în special pe teren propriu. Au jucători care pot face diferența. Personal, îmi doresc să marchez meci de meci. Am până acum patru goluri, iar la Voluntari vreau să-l dau pe-al cincilea. Doresc să înscriu cât mai mult, să-mi ajut astfel echipa“, a declarat atacantul Craiovei.

Cătălin Pasăre