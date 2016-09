Universitatea nu se teme de Steaua: “Avem forţa să învingem!”

Derbiul etapei cu numărul 11 se desfăşoară, duminică, de la ora 20.30, pe Arena Naţională şi le pune faţă în faţă pe ocupantele primelor două locuri, Steaua şi Craiova. Deşi pleacă din postura de outsider în acest meci, echipa din Bănie ştie că are atuurile necesare să învingă în Capitală. Antrenorul oaspeţilor, Gheorghe Mulţescu, a declarat că, în ciuda absenţelor, formaţia sa poate pune probleme oricui, singura condiţie este ca oltenii să dea totul pe teren. “Este un meci special. Suntem echipa care se bate la podium. Avem ceva probleme de lot, dar cei care intră pe teren trebuie să fie concentrați la miza meciului, să fie performanți la ora jocului. Am căutat să-i motivez pe băieți prin discuții, nu cu discursuri. Toți știu că e nevoie de sacrificiu, de disciplină de joc pentru a învinge. Ne dorim să câștigăm ca urmare a unui joc bun. Vom păstra tenta ofensivă, dar și echilibrul. Mă bazez pe muncă, disciplină, realism, nu pe ajutor divin”, a spus antrenorul. Formaţia din Bucureşti a avut meci, joi, în Europa League, dar Mulţescu nu crede că acest lucru va influenţa foarte mult forma roş-albaştrilor. “Faptul că Steaua joacă din trei în trei zile implică plusuri și minusuri. Au un ritm bun de joc, au întâlnit adversari puternici, ceea ce le aduce un plus de experiență. Noi ar trebui să fim mai proaspeți la ora jocului. Dar, având în vedere metodele moderne de refacere, nu cred că se vor simți mari diferențe între cele două echipe”, a punctat Mulţescu.

Vor cât mai mulţi suporteri la Bucureşti

Mulţescu a recunoscut că fanii au avut o contribuţie majoră la succesele Craiovei din acest sezon şi speră ca pe Arena Naţională “sectorul craiovean” să fie plin: “Suporterii Universității pot face diferența. Ați observat că pe teren propriu suntem invincibili, și acest lucru se datorează în mare măsură suporterilor noștri. E adevărat că în proporție de 90% jocul se tranșează pe teren, dar acel 10% pe care-l dă tribuna poate fi de multe ori decisiv. Faptul că se anunță un număr mare de fani reprezintă o apreciere a jocului constant bun și spectaculos al echipei”.

Mijlocaşul Alexandru Băluţă a declarat că un eventual succes va fi sărbătorit alături de pătimaşii susţinători ai “Ştiinţei”: “Ne bucurăm că suporterii vor fi lângă noi. Va fi fantastic să avem mai mulți fani în tribune decât ei, ne mobilizează scandările galeriei noastre. Vom lupta pentru suporteri, vrem să-i vedem fericiți la final.”

Băluță a mai spus că “juveţii” sunt într-o formă bună şi vor să demonstreze că poziţia din clasament nu e întâmplătoare: “Așteptăm de mult un astfel de meci. Ne-am pregătit bine, suntem pe o pantă ascendentă și vom da totul pentru a învinge. Am crescut de la joc la joc și apreciez că avem forța să învingem, să arătăm de ce suntem capabili”.

Probleme în defensivă

Principalele dificultăţi pe care le întâmpină Gigi Mulţescu în a alcătui primul 11 sunt în apărare. Axul central al defenivei craiovene este şubred după ultimele jocuri, iar închizătorul Madson are şanse minime de a evolua contra Stelei.

“Mă bucură faptul că echipa a jucat foarte bine cu Botoșaniul, dar, din păcate, sunt ceva probleme cu Popov și Acka. Mai e și Kay, care a avut probleme cu piciorul și a suferit foarte mult pe margine. Pot să spun că 80% nu joc cu Steaua. Problema pe care am avut-o la Voluntari a fost o întindere la coapsă. Dacă intru și joc cu Steaua aș putea să fac ruptură și asta ar însemna să stau după cam două luni să mă recuperez. Mai bine stau un meci, cel cu Steaua, și revin la partida cu Dinamo, un joc foarte important pe care îl susținem acasă”, a spus brazilianul.

Mijlocaşul sud-american a adăugat că Universitatea va avea un sezon diferit faţă de anul trecut: “E bine că avem rezultate și chiar dacă meciul contra Stelei va fi foarte greu, cred că suntem pregătiți. Echipa are acum un stil de joc, e mai bun decât anul trecut, e mult mai ofensiv. Cred că Steaua ne respectă mai mult acum, pentru că acum suntem clar o certitudine în ceea ce privește play-off-ul și lupta pentru titlu”.

