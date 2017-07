Universitatea şi-a prezentat achiziţiile!

Craiova a parafat înţelegeri cu 5 jucători noi în acest presezon. Portarul bosniac Miodrag Mitrovic, de la Chiasso (Elveţia), stoperul croat Hrvoje Spahija, de la FC Voluntari, extrema Cristi Bărbuţ, de la ACS Poli Timişoara, atacantul Mihai Roman, adus de la NEC Nijmegen şi mijlocaşul italian Fausto Rossi, ultimul cu un CV interesant. Vicecampion european cu naţionala de tineret a Italiei, Rossi are 26 de ani, s-a format ca fotbalist la juniorii grupării Juventus Torino, şi de-a lungul carierei profesioniste a mai evoluat la Cordoba şi Real Valladolid CF (Spania), dar şi în Serie B, la Brescia şi Vicenza. Fausto a parafat o înţelegere pe doi ani cu doljenii. “Am fost coleg de generaţie cu Verratti, e un jucător imens, dar m-au impresionat cel mai mult Nedved sau Del Piero. Pentru mine a fost un mare ghinion să rămân legat de Juventus, dar şi eu puteam profita de anumite momente în carieră, puteam oferi mai mult. Totuşi, nu consider că am ajuns la un nivel inferior, fiindcă joc în Europa League cu Universitatea Craiova, o echipă bună”, a spus Rossi, fost coleg şi cu Florin Andone, la Cordoba. “Sunt bucuros că am venit la Craiova, îmi place proiectul, şi sper să facem rezultate bune. Nu-mi pare rău că am pierdut Supercupa, fiindcă am venit la o echipă mare. Sper să ne clasăm pe podium”, a declarat croatul Hrvoje Spahija. “Sunt foarte fericit că am ales Craiova, pentru mine este o provocare. Am avut şi alte oferte şi am decis că e cel mai bine pentru mine să vin aici. A contat în decizie şi părerea bunicilor, care sunt din Oltenia. Nu-mi pare rău că am plecat de la Timişoara, acolo m-am luptat pentru evitarea retrogradării, aici vin să luptăm pentru trofee”, a spus Cristi Bărbuţ. “Sunt foarte bucuros că m-am întors acasă, la Craiova şi sper să câştig primul meu trofeu din carieră cu Universitatea”, a declarat şi Mihai Roman, atacant care a “explodat” în tricoul Pandurilor. “Mă bucur că am sosit la Universitatea Craiova, mi-a plăcut proiectul de aici, este o echipă mare, cu jucători importanți și un antrenor de mare valoare. M-a impresionat foarte mult și noul stadion, abia aștept să evoluez pe el”, a spus şi noul portar, Miodrag Mitrovic. Rămâne de văzut dacă formaţia din Bănie va mai aduce jucători, deoarece subţirimea lotului şi-a spus cuvântul în play-off. Universitatea va debuta în noul sezon vineri, 14 iulie, la Severin, împotriva formaţiei lui Flavius Stoican, CSM Poli Iaşi. Meciul este programat de la ora 21.00.