Vasilică, despre numirea la Bistriţa: “Am doar determinare, ambiţie şi încredere!”

Antrenorul care a revitalizat formaţia din Băleşti, Dan Vasilică, a plecat din Gorj. Destinaţia, surprinzătoare pentru unii, este FC Bistriţa o formaţie ce continuă tradiţia Gloriei în fotbalul românesc. Echipa a pornit, acum 3 ani, din Liga a 5-a, şi nu se bucură de un început grozav de sezon. După 6 runde, bistriţenii ocupă locul 12 în Seria 5, având doar o singură victorie în acest debut de campionat. Numirea lui Vasilică vine după ce Sebastian Moga, fostul antrenor, a devenit secundul lui Eugen Neagoe la CSM Poli Iași. La Bistriţa mai evoluează jucători cu experienţă precum Sergiu Costin, Adrian Nalaţi, dar şi apărătorul central care a trecut şi pe la Pandurii, Alin Chibulcutean. Antrenorul din Gorj începe noua sa aventură încrezător, şi având convingerea că va răzbi la un nivel superior.

“Cred că am ajuns la Bistriţa prin rezultate. Este ştiut faptul că nu am un nume şi nu sunt reprezentat de impresari. E clar că rezultatele pe care le-am avut cu Internaţional Băleşti m-au ajutat să ajung acolo. Îmi propun să fac, cât se poate de repede, treaba să meargă, să îndreptăm situaţia, pentru că nu e o situaţie foarte bună acolo, mai ales în clasament. Am convingerea, nu speranţa, ci convingerea, că o să fac cel puţin ce am făcut la Băleşti”, a declarat Vasilică.

Tehnicianul a adăugat că nu au existat tatonări între cele două tabere, ci oferta a venit brusc. De asemenea, Vasilică a menţionat că nu are emoţii în ceea ce priveşte debutul său ca antrenor. Potrivit presei din Bistriţa, gorjeanul va conduce chiar astăzi primul antrenament de pe Stadionul “Jean Pădureanu”.

“Nu mă aşteptam să fiu ofertat, dar probabil şi parcursul pe care l-am avut în Cupă, în campionat, şi tot ceea ce s-a întâmplat, ţinând cont şi de condiţiile pe care le-am avut la echipă, pentru că nu au fost condiţii extraordinare, au făcut să fiu contactat. Nu am vorbit dinainte cu cineva de acolo.Nu am niciun fel de trac, pentru că asta mi-am dorit. Când îţi doreşti să ajungi undeva, nu trebuie să ai trac. Am doar determinare, ambiţie şi încredere! Am încredere totală că pot să ajut şi să schimb în bine lucrurile de acolo”, a spus Vasilică.

“Internaţional Băleşti poate promova!”

Fără îndoială, Dan Vasilică lasă în urmă una dintre candidatele certe la câştigarea campionatului judeţean din acest sezon. Rămâne de văzut dacă actualul grup de jucători se va descurca şi fără principalul obişnuit. Antrenorul a spus că e normal ca unii jucători să îi simtă lipsa, dar a promis că nu îi va părăsi în totalitate.

“Sunt şi afectaţi, dar se şi bucură în aceeaşi măsură, e firesc. De atâţia ani de zile lucrăm şi am reuşit, nu doar într-o lună-două, să facem o echipă. E o echipă care s-a format, zic eu, în jurul meu, şi era normal să fie oarecum afectaţi, dar în acelaşi timp se şi bucură. Nu am decât să le mulţumesc pentru că datorită lor am avut şi eu rezultate, ei au obţinut rezultatele din teren. Eu decât i-am îndrumat, i-am pregătit, i-am antrenat. Regrete sunt, pentru că a fost o perioadă foarte frumoasă. Aţi văzut ce rezultate şi ce grup unit aveam acolo, eram ca o familie, de la primar până la delegat. Toţi eram împreună, şi e normal să te încerce astfel de sentimente, dar o să vin, săptămânal, acasă şi o să-i vizitez, o să fiu alături de ei. Sunt nişte oameni extraordinari”, a punctat Vasilică.

Acesta are încredere că factorii locali vor face tot ceea ce le stă în putinţă pentru ca formaţia gorjeană să încerce accederea în Liga a 3-a.

“Sută la sută echipa poate promova, şi chiar asta îmi doresc. Sunt convins că aşa se va întâmpla. Mă bucur foarte tare că am reuşit să nu pierdem la Turceni. Nu era o situaţie plăcută pentru mine să las echipa fără şanse la primul loc, pentru că se diminuau considerabil. Sunt convins că această echipă va termina pe locul I în campionat. Dacă se va face şi o bază pentru a putea ataca promovarea, cu siguranţă că echipa are puterea să urce”.

Cătălin Pasăre