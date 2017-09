Vasilică după primul succes: “Nu am mai făcut erori”

Antrenorul formaţiei Internaţional Băleşti, Dan Vasilică, a obţinut prima victorie alături de echipa sa în Liga a 3-a. După 3 meciuri în care gorjenii suferiseră numai înfrângeri, a venit şi cel dintâi succes. În ciuda eşecurilor repetate de la începutul sezonului, tehnicianul nou promovatei s-a declarat satisfăcut de angajamentul elevilor săi, dar şi de fotbalul practicat. Ei bine, Internaţional a învins, sâmbătă, pe teren propriu, Millenium Giarmata (2-0), golurile gazdelor fiind marcate de Negrea şi Frăţilescu. “Diferenţa a făcut-o atitudinea băieţilor. Cum am spus, şi în meciurile anterioare pe care le-am pierdut, au luptat până în ultima secundă, chiar dacă nu mai aveau nici măcar şanse de egalare. Tocmai acea atitudine e ca temelia pe care o pui la fundaţia unei case. Construieşti, şi te ajută în anumite momente. O să mai fie meciuri, cel puţin la fel de grele, am avut şi meciuri mai uşoare, cum a fost cel cu Deva, total la discreţia noastră, dar pe care l-am pierdut. Una peste alta, trebuia să luăm punctele, pentru că valoric eram peste adversarii noştri”, a declarat Vasilică. Antrenorul gorjean a mai spus că nu este neapărat un succes de moral, pentru că evoluţiile Băleştiului nu puteau aduce doar înfrângeri. “Nu a fost niciun fel de criză mentală, le prezentam băieţilor, după fiecare meci, toate aspectele pozitive şi negative. Atunci când vezi că în două din cele trei meciuri ai fost superior adversarului, iar cu Şirineasa reprizele au fost împărţite, moralul nu poate să fie afectat. Dar, totuşi, fotbalul se joacă pe puncte, iar la acest nivel presiunea este puţin mai mare şi aveam,e adevărat, nevoie şi de rezultate, nu numai de meciuri consistente. Acest lucru ne dă un plus pentru meciurile care vin”, a punctat tehnicianul. Interesant este că reuşitele gorjenilor de până acum au fost semnate de aceiaşi oameni, dar asta nu îl deranjează câtuşi de puţin pe Vasilică. “Până acum avem doar doi marcatori, putea să fie şi unul singur, numai să marcăm noi. Diferenţa s-a făcut şi la faptul că nu am mai primit gol, vorbeam de momentul în care se fac anumite gafe, aşa se numesc greşelile neforţate de adversar. Aceste erori în apărare ne-au făcut să primim goluri, dar la ultimul meci nu au mai apărut, am fost mai atenţi în apărare”.

Copii contra Copil!

Următorul joc pentru trupa gorjeană va fi în Banat, acolo unde Internaţional dă piept cu Şoimii Lipova. Nici arădenii nu au un start grozav de sezon, adunând 4 puncte după primele etape. Cu toate acestea, antrenorul Dan Vasilică a declarat că viitori oponenţi îşi permit “luxul” de a avea jucători cu nume în lot. Unul dintre ei este Dumitru Copil, o fostă mare speranţă a fotbalului românesc, care a trecut şi pe la Hearts (Scoţia). “Mergem într-o zonă a ţării unde fotbalul, şi la liga a 4-a, dispune de mai multe fonduri. Îşi permit transferuri, îl au şi pe Dumitru Copil, care acum câţiva ani era considerat un viitor Hagi. Sunt anumiţi jucători care nu aleargă atât de mult, dar deschid foarte bine jocul, îşi pun în valoare colegii. Normal, poate să facă diferenţa la acest nivel. Ei pot să ia jucători şi de la Liga a 2-a, în schimb noi am completat lotul cu copii. Acum, depinde cât de repede înţelegem să progresăm şi să nu ne oprim. Nu ne mulţumim nici măcar cu un egal acolo. <Sfătuitorii> spun că e important să mergem să nu pierdem, dar pentru mine este important doar să câştig. Au fost şi la ultimul meci momente în care adversarul ne-a presat foarte tare, am şi suferit, dar n-am renunţat la ideea de a ataca. Pentru asta ne pregătim”. Lipova vine în schimb după un eşec în derbiul cu Naţional Sebiş, iar antrenorul Şoimilor, Flavius Sabău, se plânge că echipa sa nu joacă mare lucru. Deşi a recunoscut superioritatea adversarilor din ultima rundă, antrenorul arădean a declarat că formaţia pe care o conduce are anumite limite.

“Am făcut o partidă destul de proastă, nu am reușit să ținem de minge și, astfel, am apelat la mingi lungi. A fost o presiune inutilă la acest meci, căci noi nu ne putem compara cu ei. Sunt superiori din toate punctele de vedere, noi ne-am străduit să le ținem piept din punct de vedere sportiv. Am reușit la meciul de Cupă, dar astăzi nu am putut face mare lucru. Ar fi trebuit să avem o posesie mai mare, dar cel puțin în prima repriză nu am reușit asta. În partea a doua, a fost ceva mai bine din acest punct de vedere, dar, per ansamblu, nu am reușit să facem legătura dintre mijloc și vârfuri. Nu acesta e fotbalul pe care mi-l doresc eu la Lipova, cu mingi lungi și pe-a doua, dar avem limitele noastre, iar acestea s-au văzut destul de bine. Dar, mergem înainte, nu este un capăt de lume. Nu facem o tragedie din această înfrângere”, a spus Sabău, pentru soimiilipova.ro.

Program Etapa 5 (Liga 3, Seria 4)

Millenium Giarmata – Cetate Deva

ACS Şirineasa – ACSO Filiaşi

Şoimii Lipova – Internaţional Băleşti

CS U Craiova 2 – Naţional Sebiş

ACS Ghiroda – AFC Hermannstadt 2

CSM Şcolar Reşiţa – Gloria Cermei

Becicherecu Mic – CN Preg. Timişoara

CSM Lugoj stă