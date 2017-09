Victorie categorică pentru liderul de la judeţ!

AS Petrolul Bustuchin a urcat pe prima poziţie a clasamentului în Liga a 4-a din Gorj, după o demonstraţie de forţă în ultima rundă de la judeţ. Echipa condusă de Mihai Dinu s-a impus în deplasare, după un “set” administrat celor de la AS Avântul Baia-de-Fier (0-6). Surprinzător sau nu, CS Jiul Rovinari 2016 este formaţia care ţine cel mai aproape de lider după primele etape, echipa de pe locul doi bifând un succes important în deplasarea de la AS Energetica Tismana (2-4). În ciuda “dezertărilor” masive din această vară, CS Gilortul Târgu Cărbunești are în continuare un cuvânt greu de spus în fotbalul judeţean. Formaţia care a încheiat podiumul anul trecut a remizat pe teren propriu cu o candidată declarată la titlu, Ştiinţa Turceni (1-1). Cel mai mare scor din Gorj s-a înregistrat, la sfârşitul săptămânii, la “Onoare”, acolo unde AS Știința Godinești a trecut cu 9-1 de AS Pandurii Bumbești Pițic.

Liga a 4-a, Etapa 5

AS Minerul II Mătăsari 2 – 0 AS Știința Hurezani

AS Energetica Tismana 2 – 4 CS Jiul Rovinari 2016

AS Petrolul Stoina 2 – 2 AS Unirea Crușeț

CS Gilortul Târgu Cărbunești 1 – 1 ACS Știința Turceni

AS Avântul Baia-de-Fier 0 – 6 AS Petrolul Bustuchin

CS Parângul Bumbești-Jiu 3 – 3 CS Vulturii Fărcășești

FC Petrolul Țicleni 4 – 0 AS Stejari

CS Novaci 1 – 0 AS Viitorul Negomir

Clasament – Liga a 4-a

1 AS Petrolul Bustuchin 5 4 1 0 17-1 13p +7

2 CS Jiul Rovinari 2016 5 4 1 0 13-5 13p +7

3 AS Minerul II Mătăsari 5 4 0 1 10-5 12p +3

4 ACS Știința Turceni 5 3 2 0 20-3 11p +5

5 CS Novaci 5 3 2 0 8-3 11p +2

6 FC Petrolul Țicleni 5 3 0 2 14-11 9p 0

7 CS Gilortul Târgu Cărbunești 5 2 1 2 12-8 7p -2

8 AS Unirea Crușeț 5 2 1 2 11-8 7p +1

9 AS Petrolul Stoina 5 2 1 2 9-8 7p -2

10 CS Vulturii Fărcășești 5 2 1 2 12-16 7p +1

11 AS Energetica Tismana 5 1 1 3 7-10 4p -2

12 AS Avântul Baia-de-Fier 5 1 1 3 5-23 4p -5

13 AS Viitorul Negomir 5 1 0 4 4-12 3p -6

14 CS Parângul Bumbești-Jiu 5 0 2 3 4-12 2p -7

15 AS Știința Hurezani 5 0 2 3 4-12 2p -4

16 AS Stejari 5 0 0 5 2-15 0p -6

Liga a 5-a, Etapa 6

AS Știința Godinești 9 – 1 AS Pandurii Bumbești Pițic

AS Bradul Polovragi 1 – 0 AS Gilortul Bengești

AS Unirea Bolboși 2 – 1 CS Dumbrava Câlnic

AS Unirea Dragotești 1 – 4 AS Aninoasa

AS Oltețul Alimpești 3 – 3 AS Viitorul Plopșoru

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 5 – 1 AS Foresta Văgiulești

AS Viitorul Cătunele 3 – 1 AS Ştiinţa Peştişani

Clasament – Liga a 5-a

1 AS Triumful Borăscu 4 4 0 0 22-5 12p +6

2 AS Gilortul Bengești 5 4 0 1 13-4 12p +6

3 AS Bradul Polovragi 6 4 0 2 19-11 12p +3

4 AS Aninoasa 6 4 0 2 19-11 12p +3

5 AS Unirea Bolboși 5 4 0 1 14-8 12p +3

6 AS Viitorul Cătunele 5 4 0 1 15-10 12p +6

7 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 5 3 0 2 15-9 9p 0

8 AS Viitorul Plopșoru 6 2 1 3 14-15 7p -2

9 AS Unirea Dragotești 6 2 1 3 8-10 7p -2

10 AS Știința Godinești 6 2 1 3 18-23 7p -2

11 AS Ştiinţa Drăguţeşti 5 2 0 3 14-15 6p 0

12 AS Scoarța 5 2 0 3 7-8 6p -3

13 CS Dumbrava Câlnic 6 1 2 3 9-15 5p -4

14 AS Oltețul Alimpești 6 2 1 3 14-16 4p -2

15 AS Ştiinţa Peştişani 5 1 1 3 10-13 4p -5

16 AS Foresta Văgiulești 5 1 1 3 7-14 4p -2

17 AS Pandurii Bumbești Pițic 6 0 0 6 7-38 0p -9