Victorie clară pentru handbaliştii gorjeni!

După egalul surprinzător de la Oradea, echipa de handbal CSU Constantin Brâncuşi Tg-Jiu a reuşit un succes categoric pe teren propriu. Formaţia antrenată de Adrian Gorun şi Bogdan Chepea a trecut cu 34-26 de CNE Sighişoara. Cu toate acestea, după prima repriză s-a consemnat un echilibru între cele două formaţii (19-18). “Până la pauză a fost destul de echilibrat jocul. După pauză am jucat mult mai exact în apărare, am ratat mai puţin, ceea ce în prima repriză nu s-a întâmplat. Practic am condus tot jocul, e o victorie importantă pentru noi, un succes de moral pentru ceea ce urmează”, a declarat “principalul” Adrian Gorun. Cei mai buni marcatori ai formaţiei noastre au fost Sabin Constantina şi Vlad Mladin, ambii cu câte 7 goluri. De notat este faptul că şi portarul gazdelor, Raul Fîntînă, a reuşit să-şi treacă numele pe lista marcatorilor, acesta reuşind un gol spectaculos “din poartă în poartă”.“Au marcat vreo 10 jucători, este din nou un lucru foarte important că marcăm din toate poziţiile”, a precizat Gorun.

UCB Tg-Jiu: Sabin Constantina – 7 goluri, Vlad Mladin – 7, Cătălin Popescu – 4, Raul Heimbach – 4, Mihai Dumitrescu – 4, Bogdan Ivăşchescu – 3, Gabriel Ungureanu – 2, Mihai Cosolan – 1, Alexandru – 1, Raul Fîntîna – 1, Boban Vuița, Denis Țiu, Sergiu Olaru.

Cătălin Pasăre