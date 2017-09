Victorie cu Dinamo – antidotul perfect pentru a uita coşmarul CFR!

Universitatea Craiova este pregătită să treacă peste dezamăgirea pricinuită de eşecul nemeritat cu CFR Cluj. Formaţia lui Devis Mangia dă piept, la Severin, cu marea rivală, Dinamo Bucureşti, într-un meci programat sâmbătă, de la ora 20.30. Bucureştenii sunt cu 3 puncte în spatele “juveţilor”, au 3 înfrângeri din ultimele 5 meciuri, şi ar putea rămâne fără antrenorul principal, Cosmin Contra, chiar înainte de partida de la Mehedinţi. Contra este în negocieri avansate pentru a prelua naţionala României, şi rămâne de văzut dacă va încheia săptămâna ca principal al lui Dinamo. În schimb, oltenii au rămas optimişti după eşecul din Ardeal, şi vor să le ofere suporterilor o nouă victorie importantă.

“Am văzut doar rezultatul ultimului meci disputat de Dinamo, nu m-am uitat la partidă. Noi trebuie să ne concentrăm pe jocul nostru, pentru că e mult mai important decât ceea ce fac ei. Nu mă îngrijorează că vin răniţi, jucăm acasă, o să avem suporteri de partea noastră şi avem o revanşă de luat după acest meci de la Cluj. Avem încredere în noi, ştim ceea ce putem şi trebuie să demonstrăm acolo, în teren, că merităm să fim cât mai sus în clasament”, a declarat căpitanul Universităţii, Alexandru Băluţă. Atacantul Mihai Roman speră să înscrie primul gol din acest sezon chiar în partida de sâmbătă. Vârful revenit la Craiova în această vară le-a mai făcut “surprize” câinilor, şi spune că este pregătit să “recidiveze”. “Intru la fiecare meci cu gândul să-mi ajut echipa, să înscriu, iar prin golurile mele să câştigăm. Nu am reuşit până acum să marchez, îmi pare rău că nu am făcut-o, dar sunt concentrat, mă pregătesc cât mai bine, şi sunt sigur că vor veni şi golurile. N-ar fi nimic nou, i-am mai dat gol lui Dinamo, aproape de fiecare dată când am jucat cu ei. Fiecare meci este greu, dar trebuie să luăm fiecare joc în parte, să ne pregătim foarte bine. Ei vin după o înfrângere cu Timişoara, o înfrângere grea, dar şi noi am suferit la CFR primul eşec. Sperăm să ne mobilizăm, să ne facem jocul, pentru că avem nevoie să scoatem cât mai multe puncte”, a declarat Roman.

Tilihoi: “Să le tăiem din coadă”

Aşa cum e firesc, la derbiul cu Dinamo şi-au anunţat deja prezenţa şi foştii componenţi ai Craiovei Maxima. La meci va veni şi ultimul golgheter veritabil al “Ştiinţei”, Gheorghe Craioveanu, care i-a mobilizat deja pe fanii alb-albaştrii pe reţelele de socializare. Unul din foştii apărători de fier ai Craiovei, Nicolae Tilihoi, se aşteaptă la un succes de moral al gazdelor. “Competiția vieții noastre este cu Dinamo. Trebuie să demonstrăm că suntem o echipă valoroasă și că merităm un loc în primele trei echipe. Exclud orice sincopă cu Dinamo! Va fi un meci greu, asta e clar, dar trebuie să câștigăm sâmbătă, pentru că suntem valoroși și avem sânge de olteni. Ei vor veni foarte motivați la Severin, pentru că vin după înfrângerea cu Timișoara, dar noi trebuie să fim și mai mobilizați, să știm ce avem de făcut și să ne impunem într-o atmosferă frumoasă. Repet, aștept cu mare interes acest joc și sper să le mai tăiem câinilor puțin din coadă”, a declarat Tilihoi, pentru gds.ro.