Victorie zdrobitoare pentru Bustuchin!

Petrolul Bustuchin este lider, datorită golaverajului, în Liga a 4-a din Gorj. Elevii lui Mihai Dinu au obţinut un succes categoric la Ţicleni, şi au acelaşi număr de puncte ca Ştiinţa Turceni şi CS Jiul Rovinari. La “Onoare”, o singură echipă are victorii pe linie, Triumful Borăscu, în timp ce fosta campioană judeţeană, Internaţional Băleşti, se chinuie în Seria 4 din Liga a 3-a.

Liga a 4-a, Etapa 3

AS Minerul II Mătăsari 1 – 0 AS Energetica Tismana

AS Petrolul Stoina 2 – 0 AS Știința Hurezani

CS Gilortul Târgu Cărbunești 1 – 2 CS Jiul Rovinari 2016

AS Avântul Baia-de-Fier 3 – 2 AS Unirea Crușeț

CS Parângul Bumbești-Jiu 0 – 3 ACS Știința Turceni

FC Petrolul Ţicleni 0 – 6 AS Petrolul Bustuchin

CS Novaci 4 – 1 CS Vulturii Fărcășești

AS Viitorul Negomir 2 – 1 AS Stejari

Clasament – Liga a 4-a

1 AS Petrolul Bustuchin 3 2 1 0 10-1 7p +4

2 ACS Știința Turceni 3 2 1 0 8-2 7p +4

3 CS Jiul Rovinari 2016 3 2 1 0 6-3 7p +4

4 CS Gilortul Târgu Cărbunești 3 2 0 1 10-5 6p 0

5 AS Petrolul Stoina 3 2 0 1 7-3 6p 0

6 AS Minerul II Mătăsari 3 2 0 1 6-4 6p 0

7 CS Vulturii Fărcășești 3 2 0 1 9-6 6p +3

8 CS Novaci 3 1 2 0 6-3 5p -1

9 AS Avântul Baia-de-Fier 3 1 1 1 5-6 4p -2

10 AS Unirea Crușeț 3 1 0 2 7-5 3p 0

11 AS Energetica Tismana 3 1 0 2 4-5 3p 0

12 AS Viitorul Negomir 3 1 0 2 3-9 3p -3

13 FC Petrolul Ţicleni 3 1 0 2 3-11 3p -3

14 AS Știința Hurezani 3 0 1 2 3-9 1p -2

15 CS Parângul Bumbești-Jiu 3 0 1 2 1-8 1p -5

16 AS Stejari 3 0 0 3 2-10 0p -3

Liga a 5-a, Etapa 4

AS Știința Godinești 2 – 2 CS Dumbrava Câlnic

AS Ştiinţa Peştişani 2 – 2 AS Foresta Văgiulești

AS Unirea Bolboși 4 – 0 AS Bradul Polovragi

AS Unirea Dragotești 0 – 1 AS Scoarța

AS Oltețul Alimpești 4 – 2 AS Pandurii Bumbești Pițic

AS Triumful Borăscu 5 – 1 AS Viitorul Plopșoru

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 2 – 3 AS Aninoasa

AS Viitorul Cătunele 3 – 0 AS Viitorul Brănești

Clasament – Liga a 5-a

1 AS Triumful Borăscu 3 3 0 0 20-4 9p +3

2 AS Bradul Polovragi 4 3 0 1 18-8 9p +3

3 AS Aninoasa 4 3 0 1 14-8 9p +3

4 AS Unirea Bolboși 4 3 0 1 13-8 9p +3

5 AS Viitorul Cătunele 4 3 0 1 10-8 9p +3

6 AS Foresta Văgiulești 4 2 1 1 7-5 7p +1

7 AS Gilortul Bengești 2 2 0 0 5-1 6p +3

8 AS Viitorul Brănești 4 2 0 2 11-8 6p 0

9 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 4 2 0 2 10-8 6p 0

10 AS Unirea Dragotești 4 1 1 2 4-4 4p -2

11 AS Știința Godinești 4 1 1 2 7-17 4p -2

12 AS Oltețul Alimpești 4 2 0 2 11-9 3p 0

13 AS Ştiinţa Drăguţeşti 3 1 0 2 7-10 3p 0

14 AS Viitorul Plopșoru 3 1 0 2 6-9 3p 0

15 AS Scoarța 4 1 0 3 3-8 3p -3

16 CS Dumbrava Câlnic 4 0 2 2 5-13 2p -4

17 AS Ştiinţa Peştişani 3 0 1 2 4-9 1p -5

18 AS Pandurii Bumbești Pițic 4 0 0 4 4-22 0p -6

Liga 3, Seria 4

CNS Cetate Deva – ACSO Filiaşi 0-0

Millenium Giarmata – Naţional Sebiş 0-2

ACS Şirineasa – Internaţional Băleşti 3-1

Şoimii Lipova – AFC Hermannstadt 2 3-0

CS U Craiova 2 – Gloria Lunca Teuz Cermei 1-0

ACS Ghiroda – CSM Lugoj 2-2

CSM Şcolar Reşita – Centrul Naţional de Pregătire Timişoara 1-0

Nuova Mama Mia Becicherecu Mic stă.

1.ACS Şirineasa 9

2.CS U Craiova 2 7

3. CSM Şcolar Reşiţa 6

4. CNS Cetate Deva 5

5. ACS Ghiroda 4

6. Gloria Lunca Teuz Cermei 4

7. Naţional Sebiş 4

8. ACSO Filiaşi 4

9. Şoimii Lipova 4

10. CSM Lugoj 3

11. Centrul Naţional de Pregătire Timişoara 3

12. AFC Hermannstadt 2 3

13. Millenium Giarmata 1

14. Internaţional Băleşti 0

15.Nuova Mama Mia Becicherecu Mic 0