Vor să-l demită pe Andone!

În cazul fericit în care echipa va face deplasare spre Bucureşti, antrenorul formaţiei noastre, Petre Grigoraş, a dat asigurări că elevii săi sunt pregătiţi pentru a câştiga. Grigoraş a recunoscut însă că fotbaliştii sunt afectaţi din cauza restanţelor mari, dar acesta este un lucru firesc: “Din punct de vedere fizic suntem clar 100%, dar, din punct de vedere mental puneţi-vă în situaţia lor. Oricât ai discuta cu ei, sau oricât ar încerca, subconştientul totuşi lucrează când ştii că ai pierdut luni de zile. Îţi afectează evoluţia şi moralul”.

Grigoraş ştie că sezonul slab pe care îl traversează Dinamo îi va determina pe bucureşteni să fie extrem de motivaţi în meciul de sâmbătă: “Şi dacă reuşeau să câştige, la Severin, cu Craiova ar fi fost montaţi. Lucrul ăsta le-ar fi dat moral şi s-ar fi apropiat de primele locuri, unde şi-au propus la începutul campionatului să fie. E clar că acum este o situaţie mult mai grea, pentru că sunt în afara locurilor de play-off, momentan. E clar că este o presiune şi pentru ei, mai ales că au o situaţie financiară şi nişte condiţii net superioare. Au un lot de jucători foarte bun, poate nu sunt încă atât de omogeni cum şi-ar fi dorit antrenorul”.

Ioan Andone, antrenorul lui Dinamo, va fi demis dacă nu se impune în partida cu Pandurii. Cel puţin asta a lăsat să se înţeleagă finanţatorul echipei din Ştefan cel mare, Ionuţ Negoiţă. Deşi a admis că nu l-ar deranja un rezultat de egalitate, mijlocaşul de la Pandurii, Alex Răuţă, nu are milă de “Fălcos”: “Este un meci important. Orice punct este benefic pentru echipă şi pentru moral. Ei au 16 puncte, noi avem 19, şi i-am ţine în spate cu un egal. Am înţeles că domnul Negoiţă i-a dat ultimatum antrenorului, vrea ca în meciul cu noi să câştige. Noi sperăm să nu rămână pe bancă, să câştigăm”.

Pe de altă parte, preşedintele clubului, Narcis Răducan, este convins că Pandurii va termina în faţa oponenţilor din weekend, dacă situaţia financiară se va stabiliza: “Este un meci foarte important. Întâlnim un club rănit din punct de vedere al rezultatelor şi, în astfel de situaţii, trebuie o atenţie deosebită. Suntem conştienţi de faptul că o victorie la Dinamo ar reprezenta un câştig dublu în lupta pentru play-off. Suntem convinşi că Dinamo va accepta greu această poziţie în clasament. E un lucru normal la un club care şi-a propus să câştige campionatul şi, în acest moment, este pe locul 8. Dar, dacă ne uităm la clasament, diferenţa nu este atât de mare şi au resursele necesare să revina. Aici depinde de noi. Dacă promisiunile se vor transforma în realitate, e clar că starea de spirit va fi una propice performanţei, şi sunt convins că băieţii se vor bate pentru a câştiga cele 3 puncte. Ne aşteptăm la un meci mai greu, dar eu cred că avem un lot mai bun. Am terminat anul trecut înaintea lor şi, dacă vom avea stabilitate financiară, vom termina şi anul acesta înaintea lor”.

Cătălin Pasăre