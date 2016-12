Zdrobiţi în actul doi! Pandurii – Gaz Metan: 2-5

Cu lotul decimat de un virus puternic în zilele premergătoare meciului, pandurii lui Grigoraş au părut sănătoşi tun în prima repriză, dar “gripa” i-a întors în actul secund. Mediaş a câştigat fără probleme confruntarea de la Severin, profitând încă o dată de inexactităţile din apărare şi de letargia gorjenilor.

Filmul meciului

Nimic nu anunţa dezastrul de la finalul jocului, având în vedere că echipa gazdă a controlat debutul confruntării. Mai mult, Sânmărtean a reuşit un gol de generic în minutul 17, cu un şut din afara careului. După doar 3 minute, Alex Munteanu a egalat cu un lob de efect peste Stanca, după o greşeală mare a lui Mrzljak. Totuşi, Pandurii a intrat la cabine în avantaj, după ce, în minutul 45, Rugasevic a împins în proprie poartă balonul centrat de Ţucudean. Din nefericire, Munteanu şi-a continuat recitalul în partea a doua, şi a încris alte două goluri care l-ar recomanda la orice echipă de peste hotare (64`, 67`). “Minerii” s-au pierdut la 2-3, şi Gazul a mai spart de două ori retuda olteană, prin Mircea Axente şi Ovidiu Bic (77` 79`). Şi când te gândeşti că Pustai nu l-a putut folosi pe golgheterul Llullaku…

Pandurii Tg-Jiu – Gaz Metan Mediaş: 2-5 (2-1)

Au marcat: Sânmărtean 17’, Rugasevic 45+2’ aut. / Munteanu 20’, 64’, 67’, Axente 77’, Bic 79’

Pandurii Tg-Jiu: Stanca – Pleaşcă, Piţian (Trocan 80’), Unguruşan, Grecu – Mrzjlak (Brînzan 73’), Răuţă – Sâmnărtean, Voiculeţ, Herea – Ţucudean (Trifu 72’). Antrenor: Petre Grigoraş.

Gaz Metan Mediaş: Pleşca – Creţu, Trtovac, Buzean (L. Cristea 65’), Rugasevic – Zaharia, Danci (C. Petre 46’), Bic – Al. Munteanu, Eric (Olaru 83’), Axente. Antrenor: Cristian Pustai.

Cartonaşe galbene: Ţucudean 39’, Pleaşcă 85’ / Creţu 12’, Eric 45+2’, Buzean 55’

Arbitri: George Găman (Craiova), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca), Mitruţi Daniel (Craiova), rezervă: Florin Andrei (Târgu Mureş).

Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara/FRF), Ioan Bogdan (Arad/LPF).

Stadion: “Municipal”, Severin.

Grigoraş: “Nu am mai putut să stăm în ghete”

Tehnicianul Pandurilor a admis că echipa sa a cedat fizic în repriza secundă, şi a declarat că a încercat în zadar să-şi aducă elevii la parametri normali pentru acest joc. Mai mult, antrenorul a spus că trebuia să solicite amânarea partidei. “În fotbal dacă din punct de vedere fizic nu eşti la un nivel acceptabil, n-ai nicio şansă. Azi s-a văzut în prima repriză cât am putut să alergăm. Cred că nu ne-au pus adversarii nicio problemă. Şi din contră, la golul lor le-am făcut noi un cadou uriaş. Altfel aveam un meci care chiar credeam că va fi la discreţia noastră. Dar, din păcate, sleiţi de puteri în partea a doua, s-a văzut că n-am mai putut să stăm în ghete. Dar n-am ce să le reproşez, pentru că toată săptămâna au fost cu perfuzii. Parcă acum am o undă de regret că n-am cerut amânarea acestei partide, pentru că logic aşa trebuia să facem. Băieţii sunt de apreciat că şi-au periclitat sănătatea şi au intrat în teren în condiţiile în care am contactat un virus care ne-a răpus pe toţi. Şi aţi văzut în repriza a doua, când nu s-a mai putut alerga, au trecut pe lângă noi ca trenul prin gară”. Deşi Gazul s-a cocoţat pe primul loc după succesul de sâmbătă, antrenorul Cristi Pustai a declarat că principalul obiectiv rămâne play-off-ul. “Ne bucurăm că iar am reușit să întoarcem în repriza a doua un rezultat nefavorabil la pauză. Asta înseamnă că într-adevăr în vestiar există suflet, coeziune și valoare. Victoriile sunt importante, și exact ce le ziceam jucătorilor, că e foarte important să păstrăm parcursul, să atingem principalul nostru obiectiv, adică accederea în play-off”.

Ambele echipe depunctate?

Pandurii şi Gaz Metan Mediaş sunt două dintre formaţiile care ar putea fi depunctate în perioda următoare. O decizie finală va fi luată la sfârşitul lunii decembrie, ambele urmând să piardă 3 puncte. Totuşi, antrenorul Petre Grigoraş spune că problemele Pandurilor sunt mai mari. “Chiar nu mai contează depunctarea. Cu 3 puncte sau fără 3 puncte nu contează, cu toate că e dureros să pierzi puncte. Dar celelalte probleme sunt mai acute. Avem nevoie de jucători”, a spus Grig. Pe de altă parte, Gaz Metan Mediaş ar suferi o lovitură mai serioasă, având în vedere că ardelenii au intrat în cursa pentru titlu. “Probabil că președintele o să facă lămuriri, eu nu văd un caz pentru că ai legitimat un jucător, a reziliat amiabil. Suntem solidari, dar în ziua de azi, dacă n-ai la cine plăti, dacă n-ai factură, nu poți să faci plata. Probabil, o să fie tot felul de procese și noi în civil mai departe, iar merg la TAS, se pare că trebuie să se ia măsură”, a spus Cristi Pustai.

Cătălin Pasăre