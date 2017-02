Zlatinski alimentează optimismul oltenilor

Mijlocaşul bulgar Hristo Zlatinski şi-a prelungit înţelegerea cu formaţia din Bănie, iar mutarea completează un început foarte bun de an pentru Universitatea Craiova. În vârstă de 32 de ani, bulgarul este nelipsit din formula de start a Craiovei, şi are o cotă de 600 mii de euro pe transfermarkt. Acesta a fost adus de la Ludogorets în schimbul sumei de 100 de mii euro. “Suntem în săptămâna veștilor bune! După ce am reușit mutarea meciului cu Steaua pentru ca suporterii noștri să fie în număr cât mai mare la stadion, acum vă anunțăm că mijlocașul Hristo Zlatinski și-a prelungit contractul cu Știinta pe încă doi ani! A jucat, până acum, 58 de meciuri pentru Universitatea, în care a dat 5 goluri și 12 pase decisive. Ne bucurăm și sperăm să sărbătorim împreună vestea asta, după un rezultat bun în weekend!”, se arată pe csuc.ro. Următorul meci al Universităţii va avea loc în deplasare la FC Botoşani, iar antrenorul Gheorghe Mulţescu a dezvăluit că speră încă la legitimarea lui Bogdan Bucurică. Acesta a fost titular pentru Concordia Chiajna în ultima partidă de campionat. “Am crezut şi eu că Dimitrov va fi o variantă pentru postul de fundaş stânga, dar ieri a căzut. A spus că nu a jucat acolo niciodată şi nu ştie cum ar fi”, a precizat antrenorul oltean. O altă veste îmbucurătoare pentru doljeni este că au obţinut cartea verde pentru Nusmir Fajic, atacantul bosniac venit în această iarnă din China. Fajic este apt de joc şi, cel mai probabil, va sta pe bancă la partida din această rundă.

Mai dau un jucător la Pandurii!

După împrumutul lui Laurenţiu Popescu şi venirea lui Olivian Surugiu, fost jucător al “Ştiinţei”, la Tg-Jiu ar putea ajunge un nou fotbalist din Bănie, Claudiu Bîrzan. Antrenorul Universităţii, Gheorghe Mulţescu, a fost impresionat de Bîrzan în stagiul din Malta şi spune că ar fi putut debuta chiar pentru Craiova în acest retur.

“Depinde de el. Cred că va putea să se impună. Dacă este apreciat, el hotărăşte. Am fost destul de rezervat, pentru că mi-a plăcut şi mă gândeam că poate să ne ajute, dar cred că mai repede poate să joace la Pandurii, decât la noi”, a spus Mulţescu. Dacă se va concretiza, mutarea va fi tot sub formă de împrumut.

Cătălin Pasăre