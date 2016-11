Remiză cu Timișoara: Grigoraș, supărat pe conducerea clubului

Pandurii Târgu Jiu şi ACS Poli Timişoara au remizat, în această seară, scor 2-2, la Severin, în al doilea meci al etapei a 16-a din Liga 1. Eroul gorjenilor a fost Liviu Antal, care a marcat cele două goluri. Acesta este și el pe picior de plecare după diminuarea salariilor.

„Mă bucur că am înscris în această seară. Avem luni agitate la Pandurii. Din păcate, am rămas cu jumătate din echipă, nu mi se pare normal. Mi se pare normal să ne antrenăm toți la un loc. Dar aceasta a fost decizia conducerii. Noi sperăm să revină lângă noi colegii noștri. E o situație grea în care nu sunt prea multe de spus. Toată lumea își vede interesul. Nu mi se pare normal să se reducă salariul așa de mult. Eu am avut o discuție cu conducerea și vom vedea dacă vom ajunge la o înțelegere în următoarele zile”, a declarat Antal la TV Dolce Sport.

Petre Grigoraș, antrenorul Pandurilor, s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale în egalul cu Poli Timișoara, însă a trimis câteva săgeți către conducere spunând că banii de pe Ioan Hora de la Konyaspor n-au ajuns la jucători. „Am fost supărat pentru că am considerat că meritam mai mult. Îmi felicit echipa pentru joc, mai ales la ce probleme avem. Astăzi am încropit o echipă. Câțiva jucători valoroși au rămas lângă noi. Am avut pe bancă doar băieți de la tineret. În ultima perioadă nu ne-am antrenat la un nivel foarte mare. Azi am făcut un meci bun și cred că puteam învinge pe final. Am primit niște goluri care mi s-au părut dubioase în timpul jocului. Acum e șansa tinerilor. Mă mulțumește jocul echipei. Dacă aveam tot lotul până la final puteam prinde play-off-ul. Acum avem obiectiv să câștigăm câteva puncte și să ne salvăm de la retrogradare. Banii de pe Hora n-au ajuns la jucătorii care au venit în vară. Eu nu îi condamn pe băieți, au fost destul de răbdători până acum”, a declarat Petre Grigoraș la TV Dolce Sport.