Angajatorii gorjeni, prinşi pe picior greşit

COMUNICAT ITM GORJ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a desfăşurat în săptămâna 21-25.11.2016 mai multe acţiuni de îndrumare, prevenţie şi control în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătaţii în muncă după cum urmează;

Serviciul Control Relații de Muncă:

A efectuat 33 controale, din care 27 controale pentru identificarea si combaterea cazurilor de munca fara forme legale de angajare. A fost depistat 1 angajator care presta activitate cu 1 persoana fara forme legale de angajare. A fost aplicata 1 sanctiune pentru utilizarea muncii fara forme legale de angajare in cuantum de 10.000 lei. Angajatorul depistat cu munca la negru desfasura activitate in com.Tantareni, sat Floresti ( comert ).

Au fost aplicate in total 8 sanctiuni contraventionale la 7 angajatori, in valoare de 20.500 lei, sanctiunile contraventionale fiind aplicate pentru nerespectarea prevederilor din Legea nr. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Principalele deficiente constatate pentru care angajatorii au fost sanctionati sunt :

-neincheierea, in forma scrisa, a contractului individual de munca, anterior inceperii activitatii ;

-nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea repausului saptamanal, la munca de noapte si munca suplimentara.

Compartimentul Securitate şi sănătate în muncă:

A efectuat un număr de 24 controale pentru respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în care au fost depistate 11 neconformităţi pentru care au fost aplicate 11 sancţiuni contraventionale (avertismente). Controalele efectuate au urmarit in principal modul de realizare a masurilor dispuse in controalele anterioare.

Principalele neconformităţi pentru care s-au aplicat sancţiuni au fost: instruirea necorespunzătoare a personalului, lipsa instructiunilor proprii de la locurile de munca, neevaluarea tuturor riscurilor existente, nepurtarea de catre lucratori a echipamentul individual de protecție (EIP).