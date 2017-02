Piesa lui Tavi Colen şi a Emmei „We Own the Right” s-a calificat aseară în semifinala ediţiei din acest an a Eurovision. „Ne-am calificat !!!! Multumim juriului pentru încredere și vouă pentru că ne-ați susținut ! (…) mergem mai departe in semifinala #Eurovision2017..raman doar 15 piese…”, a scris în urmă cu scurt timp Tavi Coleg pe pagina sa de Facebook.

(I.M.)